Виталий Кличко заявил, что Киев создает дублирующую систему отопления и энергоснабжения

19:36, 1 июня 2026
Фото: reform.energy
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица создает дублирующую систему теплоснабжения и энергоснабжения, однако для этого требуется много ресурсов и финансовая помощь государства. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Киев».

Мэр столицы подчеркнул, что в городе функционирует одна из крупнейших систем централизованного теплоснабжения в Европе, которую строили десятилетиями.

«Сейчас у нас есть четыре месяца, чтобы не только восстановить поврежденную систему, но и создать резервную на случай разрушения централизованного теплоснабжения», — отметил он.

Кличко добавил, что построить за несколько месяцев полноценную мощную систему когенерации является чрезвычайно сложной задачей, однако город уже реализует меры по усилению энергетической устойчивости.

«Для этого необходимы значительные ресурсы, в том числе человеческие. Мы ощущаем острый дефицит кадров, но продолжаем интенсивно работать, пока что без поддержки государства», — сказал мэр.

По его словам, Киеву необходима государственная помощь, поскольку стоимость создания альтернативной системы тепло- и энергоснабжения оценивается в 30–60 млрд грн.

