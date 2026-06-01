Віталій Кличко заявив, що Київ створює дублюючу систему опалення та енергопостачання

19:36, 1 червня 2026
Віталій Кличко підкреслив, що є чотири місяці, щоб не лише відновити пошкоджену систему, а й створити резервну.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиці створює дублюючу систему теплопостачання та енергопостачання, але для цього потрібно багато ресурсів та фінансова допомога держави. Про це він сказав і інтерв’ю телеканалу «Київ».

Мер столиці підкреслив, що у місті функціонує одна з найбільших систем централізованого теплопостачання в Європі, яку будували десятиліттями.

«Зараз ми маємо за чотири місяці не лише відновити пошкоджену систему, а й створити резервну на випадок руйнування централізованого теплопостачання», - зазначив він.

Кличко додав, що побудувати за кілька місяців повноцінну потужну систему когенерації є надзвичайно складним завданням, однак місто вже реалізує заходи для посилення енергостійкості.

«Для цього потрібні значні ресурси, зокрема людські. Ми відчуваємо гострий дефіцит кадрів, але продовжуємо інтенсивно працювати, поки що без підтримки держави», – сказав мер.

За його словами, Київ потребує державної допомоги, адже вартість створення альтернативної системи тепло- та енергопостачання оцінюється у 30–60 млрд грн.

