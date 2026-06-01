Виключення жінок з військового обліку — що треба знати

У ТЦК підкреслили, що автоматичного механізму виключення з військового обліку немає.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наразі процедура виключення жінок із військового обліку не здійснюється автоматично. Якщо є підстави для перегляду статусу перебування на обліку, питання розглядається індивідуально після звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це нагадав Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

«Зокрема, це стосується випадків, коли військовий облік міг бути оформлений із порушенням чинних норм. Для врегулювання таких ситуацій був підготовлений законопроєкт №15116, однак профільний комітет Верховної Ради рекомендував не підтримувати його», - підкреслили у центрі комплектування.

У ТЦК звертають увагу, що:

- автоматичного механізму виключення з військового обліку немає;

- кожна ситуація розглядається окремо;

- рішення приймаються відповідно до вимог законодавства;

- за додатковими консультаціями слід звертатися до ТЦК та СП.

У центрі комплектування також нагадали: обов’язковому військовому обліку підлягають жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Для представниць інших спеціальностей постановка на облік залишається добровільною.

«Водночас перебування на військовому обліку саме по собі не є підставою для автоматичного призову чи мобілізації», - додали у ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.