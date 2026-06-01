Франція затримала в Атлантиці танкер тіньового флоту Росії — Макрон, відео

10:08, 1 червня 2026
ВМС Франції перехопили підсанкційний російський танкер «Тагор», який, за словами Еммануеля Макрона, входить до тіньового флоту РФ.
Військово-морські сили Франції провели операцію із затримання нафтового танкера «Тагор», який вийшов з російського порту та перебуває під міжнародними санкціями. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

За його словами, операція відбулася у відкритих водах Атлантичного океану за участю міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії. Французькі військові діяли відповідно до норм міжнародного морського права.

Президент Франції зазначив, що судна так званого тіньового флоту використовуються для обходу санкційних обмежень, порушують міжнародні правила мореплавства та забезпечують фінансування російської агресії проти України.

«Не можна допускати, щоб кораблі уникали санкцій, нехтували нормами морського права та сприяли фінансуванню війни, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки», — заявив французький лідер.

Макрон також підкреслив, що діяльність таких суден несе додаткові ризики для екології та безпеки морських перевезень.

За його словами, кораблі тіньового флоту часто ігнорують базові вимоги безпеки судноплавства, що створює загрозу як для навколишнього середовища, так і для інших учасників морського руху.

