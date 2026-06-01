Немає законодавчого «каркасу»: від уряду чекають конкретних законопроєктів щодо захисту прав дітей

Без законодавчого «каркасу» план захисту дітей до 2030 року не працюватиме — ВРУ.

В Україні тисячі дітей стали внутрішньо переміщеними особами та опинилися за кордоном. Ще 1,5 мільйона дітей живуть в тимчасовій окупації, а майже 20 тисяч за офіційними даними — депортовані або викрадені Росією.

Як зазначили у Верховній Раді, Україна вже стала першопрохідцем у багатьох сферах захисту дитинства в умовах воєнних дій. Зокрема масштабувала дистанційне навчання для мільйонів дітей під час війни, будує підземні школи як новий стандарт безпеки, створює протоколи масової психологічної реабілітації, працює над реінтеграцією дітей після депортації та окупації.

Однак, це не привід для гордості.

«Це відповідальність. І тому рамка Європейської гарантії для дітей потрібна нам саме зараз — щоб увесь цей досвід не розпорошувався між відомствами, а ставав державною системою», — зазначили у ВРУ.

Також окремо підкреслено, що якісна освіта неможлива без гідної оплати праці педагогів, а соціальні проблеми дітей і вчителів є взаємопов’язаними.

Зазначається, що низький рівень заробітної плати педагогів фактично впливає на якість освітнього процесу, адже «бідність дитини і бідність педагога — це частини однієї системи».

Окремо було порушено питання деінституціалізації. Наголошується, що відмова від інтернатної системи є правильним кроком, однак держава має реалістично оцінювати власні можливості щодо розвитку мережі прийомних сімей. Також слід звернути увагу на створення єдиного центрального органу, який координуватиме політику у сфері захисту прав дітей.

Водночас постає питання щодо необхідності конкретизації урядових планів у сфері захисту прав дітей.

«Урядова програма є. Національний план до 2030 року затверджено. Це добре. Але без списку необхідних законопроєктів він залишається теоретичним документом без законодавчого каркасу. Ми з колегами чекаємо конкретного переліку: які законопроєкти необхідні для реалізації цього плану, в якій послідовності і в які терміни вони мають надійти до Верховної Ради. Парламент готовий працювати», — наголосили в ВРУ.

