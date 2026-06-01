  1. В Україні

Немає законодавчого «каркасу»: від уряду чекають конкретних законопроєктів щодо захисту прав дітей

07:18, 1 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Без законодавчого «каркасу» план захисту дітей до 2030 року не працюватиме — ВРУ.
Немає законодавчого «каркасу»: від уряду чекають конкретних законопроєктів щодо захисту прав дітей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні тисячі дітей стали внутрішньо переміщеними особами та опинилися за кордоном. Ще 1,5 мільйона дітей живуть в тимчасовій окупації, а майже 20 тисяч за офіційними даними — депортовані або викрадені Росією.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначили у Верховній Раді, Україна вже стала першопрохідцем у багатьох сферах захисту дитинства в умовах воєнних дій. Зокрема масштабувала дистанційне навчання для мільйонів дітей під час війни, будує підземні школи як новий стандарт безпеки, створює протоколи масової психологічної реабілітації, працює над реінтеграцією дітей після депортації та окупації.

Однак, це не привід для гордості.

«Це відповідальність. І тому рамка Європейської гарантії для дітей потрібна нам саме зараз — щоб увесь цей досвід не розпорошувався між відомствами, а ставав державною системою», — зазначили у ВРУ.

Також окремо підкреслено, що якісна освіта неможлива без гідної оплати праці педагогів, а соціальні проблеми дітей і вчителів є взаємопов’язаними.

Зазначається, що низький рівень заробітної плати педагогів фактично впливає на якість освітнього процесу, адже «бідність дитини і бідність педагога — це частини однієї системи».

Окремо було порушено питання деінституціалізації. Наголошується, що відмова від інтернатної системи є правильним кроком, однак держава має реалістично оцінювати власні можливості щодо розвитку мережі прийомних сімей. Також слід звернути увагу на створення єдиного центрального органу, який координуватиме політику у сфері захисту прав дітей.

Водночас постає питання щодо необхідності конкретизації урядових планів у сфері захисту прав дітей.

«Урядова програма є. Національний план до 2030 року затверджено. Це добре. Але без списку необхідних законопроєктів він залишається теоретичним документом без законодавчого каркасу. Ми з колегами чекаємо конкретного переліку: які законопроєкти необхідні для реалізації цього плану, в якій послідовності і в які терміни вони мають надійти до Верховної Ради. Парламент готовий працювати», — наголосили в ВРУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти уряд Україна Парламент

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ визнав Україну відповідальною за побиття чоловіка поліцейськими, які були поза службою

ЄСПЛ визнав державу винною у справі про жорстоке побиття: поліція «поза службою» діяла як представники влади та не було ефективного розслідування.

Верховний Суд вирішив, що обвинувачення у колабораціонізмі не можна будувати лише на Telegram-публікаціях

ВС підтвердив, що самих публікацій у Telegram-каналах недостатньо для обвинувального вироку за колабораційну діяльність.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Виконавцям заборонили стягувати єдине житло військових, але без поширення на осіб в СЗЧ

Зміни до законодавства зобов’язують нотаріусів, банки та органи МВС перевіряти статус особи в Реєстрі боржників перед будь-якою важливою дією.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]