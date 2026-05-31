Понад 5 млн грн збитків на закупівлі телефонів для ЗСУ: на Полтавщині судитимуть посадовців міськради

23:00, 31 травня 2026
На Полтавщині до суду скерували обвинувальний акт щодо посадовців міськради та директора фірми, яких обвинувачують у зловживаннях під час закупівлі супутникових телефонів для військових.
На Полтавщині судитимуть посадовців міськради та директора фірми через закупівлю супутникових телефонів для військових із збитками понад 5 млн грн, повідомили у прокуратурі.

Скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох посадовців департаменту однієї з міських рад Полтавської області та директора товариства.

Як встановило слідство, у 2023 році департамент у межах місцевої програми підтримки Сил оборони мав придбати 70 супутникових телефонів. Для цього з товариством уклали договір на суму понад 13 млн грн.

За даними правоохоронців, закупівлю провели без відкритих торгів, а постачальника визначили заздалегідь. Для обґрунтування вартості один із посадовців підготував формальний моніторинг ринку із комерційними пропозиціями від підприємств, які фактично не здійснювали постачання такого обладнання.

Слідство також встановило, що на момент оформлення поставки директор товариства не мав супутникових телефонів у наявності та не міг передати їх замовнику. Попри це, до офіційних документів внесли відомості про нібито поставку та отримання обладнання.

На підставі цих документів директор департаменту підписав платіжні інструкції, після чого на рахунок товариства було перераховано всю суму договору — понад 13 млн грн.

Лише після отримання бюджетних коштів директор товариства придбав супутникові телефони за значно нижчою ціною. Частину отриманих коштів, за версією слідства, він легалізував шляхом проведення фінансових операцій через рахунки інших підприємств.

У листопаді 2025 року учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України. Йдеться про зловживання службовим становищем, службове підроблення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

У межах кримінального провадження заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

