Чому житловий ваучер не можна поєднати з «єОселею» – українцям назвали основну причину

Через обов’язкову іпотечну заставу банки не можуть приймати житло, придбане за ваучерною схемою.

Станом на сьогодні використання житлового ваучера для сплати першого внеску за іпотечним кредитом або для погашення чинної іпотеки в межах державної програми «єОселя» є неможливим. Про це повідомляє Укрфінжитло.

У відомстві зазначають, що постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2025 року №1176 передбачає заборону на відчуження житла, придбаного із застосуванням житлового ваучера, протягом п’яти років.

Водночас механізм іпотечного кредитування передбачає передачу нерухомості в заставу банку та державну реєстрацію обтяження майна відповідно до законів України «Про іпотеку», «Про нотаріат» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Через це обмеження у вигляді заборони на відчуження, визначене постановою №1176, унеможливлює використання такого житла як предмета іпотеки за будь-якими іпотечними програмами, зокрема й «єОселею».

Наразі Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства працює над внесенням змін до законодавства, які мають узгодити дію різних державних програм житлової підтримки.

Водночас у повідомленні нагадують, що сертифікат «єВідновлення» може бути використаний для сплати першого внеску за програмою «єОселя». При цьому використання цього сертифіката для погашення вже оформленого іпотечного кредиту чинним законодавством не передбачене.

