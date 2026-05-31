Чи потрібен моряку автомобіль – як суд розподілив майно колишнього подружжя

18:23, 31 травня 2026
Суд визнав автомобіль спільним майном і визначив порядок його поділу між сторонами.
Новокодацький районний суд міста Дніпра розглянув цивільну справу за позовом про поділ майна подружжя.

Обставини справи № 205/5007/25

Позивач звернувся до суду з вимогою здійснити поділ рухомого майна, що є спільною сумісною власністю подружжя — легкового автомобіля марки Mazda, модель 3, 2016 року випуску, номер кузова відповідний, номерний знак відповідний.

Сторони перебували у зареєстрованому шлюбі з 21 серпня 2021 року, який було розірвано рішенням Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 18 грудня 2023 року.

Автомобіль було придбано під час шлюбу та зареєстровано на ім’я відповідачки. Рішенням Ленінського районного суду міста Дніпропетровська від 11 червня 2024 року та постановою Дніпровського апеляційного суду від 11 грудня 2024 року у справі № 205/13260/23 встановлено, що зазначений автомобіль є спільною сумісною власністю подружжя. Ринкова вартість автомобіля згідно висновку експерта становить 444 479,01 гривні.

Позивач не має постійного місця проживання в Україні, працює мореплавцем, спірним автомобілем не користується та доступу до нього не має. Автомобілем користується та розпоряджається відповідачка, у неї знаходяться документи та ключі.

Позивач просив виділити автомобіль у власність відповідачки та стягнути з неї на свою користь грошову компенсацію за свою частку у праві спільної сумісної власності в розмірі 222 239,50 гривень.

Що вирішив суд

Суд задовольнив позовні вимоги.

Здійснив поділ рухомого майна, що є спільною сумісною власністю подружжя — транспортного засобу марки Mazda, модель 3, 2016 року випуску, номер кузова відповідний, номерний знак відповідний, в такий спосіб:

  • виділити на праві власності відповідачки легковий автомобіль марки Mazda, модель 3, 2016 року випуску, номер кузова відповідний, номерний знак відповідний;
  • стягнути з відповідачки на користь позивача грошову компенсацію за частку останнього у праві спільної сумісної власності на транспортний засіб у розмірі 222 239,50 гривень.

Стягнути з відповідачки на користь позивача судовий збір у розмірі 2 827,99 гривень.

Рішення може бути оскаржене до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

