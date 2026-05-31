Понад 200 тисяч дітей навчаються онлайн – в МОН назвали головні причини

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що більшість таких учнів — із прифронтових регіонів, а частина перебуває за кордоном.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні понад 200 тисяч дітей здобувають освіту в онлайн-форматі. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, переважна частина цих учнів проживає у прифронтових регіонах, зокрема в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Міністр зазначив, що для відомства ключовою групою залишаються саме діти з прифронтових територій, для яких офлайн-навчання є бажаним, однак його неможливо забезпечити через безпекову ситуацію.

Водночас частина учнів, зокрема діти внутрішньо переміщених осіб, свідомо обирають онлайн-формат, щоб продовжувати навчання у своїх школах.

Окремо Лісовий повідомив, що близько 60 тисяч дітей, які перебувають за межами України, також навчаються онлайн.

За його словами, повернення до очного навчання залежить насамперед від безпекових умов. Водночас міністр припустив, що елементи дистанційної освіти залишатимуться й у майбутньому.

«Можлива комбінація навчання в онлайн-школі, але, наприклад, позашкілля повністю офлайнове. Водночас нормальна школа — це офлайнова школа. Можна використовувати онлайн-інструменти для різних видів активності. Майбутнє, ймовірно, за поєднанням цих підходів», — сказав Оксен Лісовий.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.