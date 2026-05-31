  1. В Україні

Понад 200 тисяч дітей навчаються онлайн – в МОН назвали головні причини

17:11, 31 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що більшість таких учнів — із прифронтових регіонів, а частина перебуває за кордоном.
Понад 200 тисяч дітей навчаються онлайн – в МОН назвали головні причини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні понад 200 тисяч дітей здобувають освіту в онлайн-форматі. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, переважна частина цих учнів проживає у прифронтових регіонах, зокрема в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Міністр зазначив, що для відомства ключовою групою залишаються саме діти з прифронтових територій, для яких офлайн-навчання є бажаним, однак його неможливо забезпечити через безпекову ситуацію.

Водночас частина учнів, зокрема діти внутрішньо переміщених осіб, свідомо обирають онлайн-формат, щоб продовжувати навчання у своїх школах.

Окремо Лісовий повідомив, що близько 60 тисяч дітей, які перебувають за межами України, також навчаються онлайн.

За його словами, повернення до очного навчання залежить насамперед від безпекових умов. Водночас міністр припустив, що елементи дистанційної освіти залишатимуться й у майбутньому.

«Можлива комбінація навчання в онлайн-школі, але, наприклад, позашкілля повністю офлайнове. Водночас нормальна школа — це офлайнова школа. Можна використовувати онлайн-інструменти для різних видів активності. Майбутнє, ймовірно, за поєднанням цих підходів», — сказав Оксен Лісовий.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Міносвіти навчання освіта

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Виконавцям заборонили стягувати єдине житло військових, але без поширення на осіб в СЗЧ

Зміни до законодавства зобов’язують нотаріусів, банки та органи МВС перевіряти статус особи в Реєстрі боржників перед будь-якою важливою дією.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

ЄСПЛ не побачив дискримінації у різних правилах лікарняних для самозайнятих і найманих працівників

ЄСПЛ визнав допустимими різні підходи до соцстрахування самозайнятих і працівників у справі про компенсацію непрацездатності.

Мільярдні позови на користь держави під загрозою: участь прокурорів в суді мають обмежити з 2027 року

Прокуратура в Україні може отримати нову модель роботи з інтересами держави — від жорсткого обмеження до детально прописаних 9 підстав для звернення до суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]