Які відпустки можуть отримувати військовослужбовці під час воєнного стану – подробиці

Порядок і види відпусток для військових визначені законодавством, зокрема законом про соціальний і правовий захист військовослужбовців.

Право військовослужбовців на відпустки та порядок їх надання регулюється Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Про це розповіли в Рівненському обласному ТЦК та СП.

Щорічна основна відпустка

Військовослужбовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю до 30 діб, за умови, що одночасно у підрозділі відсутні не більше 30% особового складу. На цей період зберігається грошове та матеріальне забезпечення.

Окремо може надаватися час для проїзду територією України до місця відпустки та у зворотному напрямку. Його тривалість не може перевищувати двох діб в один бік.

Основна відпустка може надаватися частинами, однак її безперервна частина повинна становити не менше 15 календарних днів.

Якщо військовослужбовець захворів під час щорічної відпустки та потребує стаціонарного лікування, вона продовжується після одужання на кількість невикористаних днів. Для цього необхідно отримати довідку медичного закладу та завірити її у регіональному управлінні Служби правопорядку або у керівника міського чи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Відпустка для учасників бойових дій

Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій мають право на додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів, що передбачено законом про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Вона надається за рішенням командира.

Відпустка за сімейними обставинами та іншими поважними причинами

Така відпустка надається у визначених випадках і не може перевищувати 10 календарних днів без урахування часу на проїзд у межах України. На період відпустки зберігається грошове забезпечення.

Відпустка за знищену ворожу техніку

Військовослужбовцям може надаватися додаткова відпустка за знищення ворожої техніки. Її загальна тривалість не перевищує 15 календарних днів на рік і залежить від типу знищеної техніки.

Відпустка після звільнення з полону

Військовослужбовцям, звільненим з полону, які вирішили продовжити службу та потребують відпочинку, може бути надана додаткова відпустка тривалістю до 90 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення без поділу на частини.

Відпустка для лікування

Надається за висновком військово-лікарської комісії у разі хвороби або після поранення. Тривалість визначається медичними фахівцями, при цьому зберігається виплата грошового забезпечення.

Відпустка по догляду за дитиною

Надається для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У цей період грошове забезпечення не зберігається.

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням

Надається військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, які не мають вищої освіти та навчаються у закладах вищої або фахової передвищої освіти, окрім військових навчальних закладів.

Відпустки для військовослужбовців, умовно-достроково звільнених від відбування покарання

Для таких осіб не передбачена щорічна основна відпустка. Водночас їм може надаватися відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю до 10 календарних днів.

