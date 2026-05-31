Туристка вимагала 2700 євро через відмову подати воду з-під крана, але програла суд

В Італії туристка програла судову справу проти елітного готелю, вимагаючи компенсацію за відмову подавати в ресторані воду з-під крана замість платної бутильованої води.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Найвищий суд Італії постановив, що п’ятизірковий готель у Доломітових Альпах діяв законно, коли відмовився надати туристці воду з-під крана.

Жінка з Рима намагалася довести в суді, що «вода є природним ресурсом і універсальним правом людини», після того як під час гірськолижного сезону 2019 року офіціант у ресторані п’ятизіркового готелю Hotel Sassongher у місті Корвара запропонував їй лише бутильовану мінеральну воду за 7 євро замість води з-під крана.

Однак суд відхилив її вимогу про виплату 2700 євро компенсації за нібито завдані моральні страждання та економічні збитки, повідомляє BBC.

Адвокат готелю Сільвіо Беларді розповів газеті Corriere Alto Adige, що суд дійшов висновку: «Жодного обов’язку подавати воду з-під крана не існує».

За словами юриста, спочатку позов було відхилено судом у Римі, потім апеляційною інстанцією, а згодом і Касаційним судом, який остаточно став на бік готелю.

Туристка стверджувала, що її права як споживача були порушені через відмову персоналу виконати прохання подати воду з-під крана. На її думку, це є невід’ємною частиною готельного сервісу, так само як наявність постільної білизни на ліжку чи мила у ванній кімнаті.

Натомість представники готелю наголошували, що політика закладу, як і багатьох інших ресторанів високого класу, передбачає подачу до столу виключно запечатаної бутильованої води.

«Жінка заявляла, що зазнала шкоди, зокрема фінансової та моральної. Однак ці твердження були відхилені через відсутність доказів», — зазначив Беларді.

Судді встановили, що італійське законодавство не зобов’язує ресторани чи готелі безкоштовно надавати відвідувачам воду з-під крана. Рішення про її подачу залишається на розсуд конкретного закладу.

Адвокат також зауважив, що гості готелю могли безперешкодно отримати проточну воду в самому готелі, хоча не в ресторані.

Водночас у Великій Британії діють інші правила: заклади, які мають ліцензію на продаж алкоголю в Англії та Уельсі, зобов’язані безкоштовно надавати відвідувачам питну воду на їхнє прохання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.