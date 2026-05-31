Коли відмова у відпустці вважається мобінгом: ознаки психологічного тиску на роботі

Які дії роботодавця вважаються мобінгом, а які не є порушенням трудових прав працівника.

Мобінг — це форма психологічного насильства у трудовому колективі, яка проявляється у тривалому та систематичному цькуванні працівника, приниженні його авторитету та створенні ворожої атмосфери, нерідко з метою примусити людину звільнитися.

Водночас не всі дії роботодавця або керівництва можуть вважатися мобінгом. Зокрема, не є проявом цькування зміна істотних умов праці у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, переведення працівника на іншу роботу через скорочення штату чи чисельності персоналу, а також позбавлення премії у разі невиконання дорученої роботи або відсутності особистого внеску в результати діяльності.

Також до мобінгу не належать притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни, звільнення за прогул або перебування на роботі у стані алкогольного сп’яніння, ненадання відпустки поза затвердженим графіком, а також відмова у наданні відпустки без збереження заробітної плати, дистанційної чи надомної роботи, встановленні неповного робочого часу або гнучкого режиму роботи, якщо для цього відсутні передбачені законом підстави.

Разом із тим у Держпраці звертають увагу, що ознаками мобінгу можуть бути надмірне або нерівномірне навантаження на працівника, нерівна оплата за рівну працю, безпідставна відмова у підвищенні кваліфікації, а також необґрунтоване позбавлення премій, доплат чи інших заохочень.

До проявів мобінгу також можуть належати переведення працівника на іншу роботу або зміна істотних умов праці без законних підстав, відмова у наданні щорічної відпустки відповідно до графіка, а також відмова у відпустці без збереження заробітної плати у випадках, коли таке право гарантоване статтею 25 Закону «Про відпустки».

Крім того, мобінгом можуть вважатися примушування працівника залишатися на робочому місці під час обідньої перерви або після завершення робочого дня, вимога написати заяву про звільнення чи безпідставна відмова у звільненні за власним бажанням.

