  1. В Україні

Коли відмова у відпустці вважається мобінгом: ознаки психологічного тиску на роботі

10:55, 31 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Які дії роботодавця вважаються мобінгом, а які не є порушенням трудових прав працівника.
Коли відмова у відпустці вважається мобінгом: ознаки психологічного тиску на роботі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мобінг — це форма психологічного насильства у трудовому колективі, яка проявляється у тривалому та систематичному цькуванні працівника, приниженні його авторитету та створенні ворожої атмосфери, нерідко з метою примусити людину звільнитися.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Водночас не всі дії роботодавця або керівництва можуть вважатися мобінгом. Зокрема, не є проявом цькування зміна істотних умов праці у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, переведення працівника на іншу роботу через скорочення штату чи чисельності персоналу, а також позбавлення премії у разі невиконання дорученої роботи або відсутності особистого внеску в результати діяльності.

Також до мобінгу не належать притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни, звільнення за прогул або перебування на роботі у стані алкогольного сп’яніння, ненадання відпустки поза затвердженим графіком, а також відмова у наданні відпустки без збереження заробітної плати, дистанційної чи надомної роботи, встановленні неповного робочого часу або гнучкого режиму роботи, якщо для цього відсутні передбачені законом підстави.

Разом із тим у Держпраці звертають увагу, що ознаками мобінгу можуть бути надмірне або нерівномірне навантаження на працівника, нерівна оплата за рівну працю, безпідставна відмова у підвищенні кваліфікації, а також необґрунтоване позбавлення премій, доплат чи інших заохочень.

До проявів мобінгу також можуть належати переведення працівника на іншу роботу або зміна істотних умов праці без законних підстав, відмова у наданні щорічної відпустки відповідно до графіка, а також відмова у відпустці без збереження заробітної плати у випадках, коли таке право гарантоване статтею 25 Закону «Про відпустки».

Крім того, мобінгом можуть вважатися примушування працівника залишатися на робочому місці під час обідньої перерви або після завершення робочого дня, вимога написати заяву про звільнення чи безпідставна відмова у звільненні за власним бажанням.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, куди звертатися та як збирати докази мобінгу на роботі. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна трудові відносини

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ не побачив дискримінації у різних правилах лікарняних для самозайнятих і найманих працівників

ЄСПЛ визнав допустимими різні підходи до соцстрахування самозайнятих і працівників у справі про компенсацію непрацездатності.

Мільярдні позови на користь держави під загрозою: участь прокурорів в суді мають обмежити з 2027 року

Прокуратура в Україні може отримати нову модель роботи з інтересами держави — від жорсткого обмеження до детально прописаних 9 підстав для звернення до суду.

Верховний Суд визначив, як покупцю квартири захистити права, якщо забудовник підняв ціну після оплати через «ріст цін»

Полтавський забудовник вимагав від покупця ще сотні тисяч гривень після повної оплати квартири: що вирішив Верховний Суд.

ФОПи та підприємства можуть лише зафіксувати збитки від війни: чому не працює система відшкодування втрат

Українські підприємці можуть фіксувати збитки та претендувати на компенсацію через державні й міжнародні інструменти.

Ремонт авто після ДТП: як стягнути різницю між страховою виплатою та реальною вартістю запчастин

Що робити, якщо страхова покрила лише частину ремонту після ДТП.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]