Військовий збір на спадщину і дарування: кому доведеться платити 5%

Правила оподаткування спадщини та подарунків передбачають сплату військового збору в окремих випадках.

Отримання спадщини або подарунка може супроводжуватися не лише оформленням документів, а й податковими зобов’язаннями. Залежно від ступеня споріднення та статусу отримувача такі доходи можуть оподатковуватися податком на доходи фізичних осіб і військовим збором. Водночас для найближчих родичів закон передбачає пільговий режим оподаткування.

Відповідно до Податкового кодексу, військовий збір справляється за ставкою 5% від вартості об’єкта оподаткування.

При цьому подарунки від фізичних осіб оподатковуються за тими ж правилами, що й спадщина.

Особа, яка отримала спадщину, є відповідальною за сплату податку на доходи фізичних осіб. Якщо успадковане майно підлягає оподаткуванню, його вартість необхідно відобразити у річній декларації про майновий стан і доходи.

Водночас декларацію можна не подавати, якщо:

спадщина або подарунок не оподатковуються;

дохід оподатковується за нульовою ставкою;

податок був сплачений під час нотаріального оформлення спадщини або договору дарування.

Якщо ж платник податків зобов’язаний подавати декларацію з інших підстав, у ній потрібно зазначити також доходи від спадщини чи дарування.

Хто сплачує військовий збір

Військовий збір у розмірі 5% сплачують:

спадкоємці або обдаровані особи, які не належать до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення;

спадкоємці або обдаровані особи-нерезиденти, які отримують спадщину чи подарунок від резидента України.

Хто звільняється від сплати

Не сплачується військовий збір із вартості спадщини або подарунка, отриманих членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення, оскільки такі доходи оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО.

До членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення належать, зокрема:

батьки;

чоловік або дружина;

діти;

рідні брати та сестри;

баба і дід;

онуки.

Куди сплачувати військовий збір

Якщо спадкоємець або обдарована особа є резидентом України та сплачує військовий збір до оформлення свідоцтва про право на спадщину або договору дарування, кошти перераховуються за місцем нотаріального оформлення відповідних документів, пояснили у податковій службі.

Таким чином, якщо спадщину або подарунок отримують найближчі родичі, військовий збір не сплачується. В інших випадках, а також для нерезидентів, застосовується ставка військового збору у розмірі 5%.

