Водій запропонував поліцейським 300 доларів після зупинки за порушення ПДР: чим все закінчилося

Водій, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху та запідозрили у керуванні автомобілем з ознаками алкогольного сп’яніння, запропонував поліцейським 300 доларів за непритягнення до відповідальності.

Черкаський районний суд Черкаської області розглянув справу стосовно чоловіка, якого обвинувачували у спробі підкупу поліцейських для уникнення адміністративного покарання. Про це повідомили у суді.

Судом встановлено, що під час патрулювання території Червонослобідської громади працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль ВАЗ через порушення правил дорожнього руху — водій не увімкнув покажчик повороту під час зміни напрямку руху. Під час спілкування поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд на стан сп’яніння.

За матеріалами справи, аби уникнути складання адміністративних матеріалів та відповідальності за порушення правил дорожнього руху і відмову від проходження огляду на стан сп’яніння, чоловік неодноразово пропонував працівникам поліції неправомірну вигоду.

Спочатку він пропонував гроші без уточнення суми, а згодом озвучив суму у 300 доларів. Попри неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі дії, пропозиції неправомірної вигоди продовжували лунати. Працівники поліції відмовилися від будь-яких незаконних пропозицій та задокументували подію.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Суд врахував, що обставини кримінального правопорушення сторонами не оспорювалися, а також дослідив матеріали, зібрані під час документування події, зокрема відеозапис із нагрудної камери поліцейського.

Оцінивши сукупність доказів, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого повністю доведена. Дії чоловіка кваліфіковано за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України — пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду за невчинення дій з використанням службового становища.

Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, має міцні соціальні зв’язки, не перебуває на обліку у лікаря-нарколога чи психіатра, а вчинене кримінальне правопорушення належить до нетяжких злочинів. Обставин, які пом’якшують або обтяжують покарання, суд не встановив.

За результатами розгляду справи суд визнав чоловіка винуватим та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень.

