Верховний Суд пояснив, хто відповідає за надання інформації співвласникам багатоквартирного будинку

ОСББ зобов’язане надавати співвласникам інформацію про свою діяльність — Верховний Суд.

Ненадання співвласнику багатоквартирного будинку інформації про діяльність ОСББ є порушенням його права на отримання інформації з боку ОСББ в особі правління, а не голови правління як окремої посадової особи, оскільки виконання обов'язку з надання передбаченої законом інформації забезпечує правління об'єднання у межах своїх повноважень відповідно до визначеної законом компетенції щодо ведення діловодства. Такий висновок зробив КГС ВС від 26.03.2026 у cправі № 752/9416/23.

Предметом розгляду КГС ВС стала касаційна скарга ОСББ у справі за позовом співвласника до ОСББ про визнання неправомірною бездіяльності цього об’єднання та зобов’язання надати документи.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням прав члена ОСББ на доступ до інформації та документів, пов’язаних із діяльністю ОСББ.

Господарський суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, залишив без розгляду позов в частині позовних вимог про зобов’язання ОСББ надати рішення правління; кошторис ОСББ за 2022 рік. Закрив провадження у справі в частині вимог про зобов’язання ОСББ надати співвласнику певні документи. В іншій частині позов задовольнив. Визнав неправомірною бездіяльність ОСББ в особі голови правління щодо ненадання співвласнику для ознайомлення та можливості зняти копії з документів за його заявами.

Зобов’язав ОСББ надати співвласнику у місячний термін із дня набрання рішенням суду законної сили для ознайомлення та зняття з них копій документи, укладені / вчинені з 20.10.2020 по день набрання рішенням законної сили.

Задовольняючи позовні вимоги частково, господарський суд виходив із того, що договори, накази, виписки з рахунків, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, документи фінансово-господарської діяльності містять у собі інформацію про технічний стан спільного майна мешканців багатоквартирного будинку, умови його утримання та експлуатації, витрати на утримання спільного майна багатоквартирного будинку та надходження, отримані від його використання, а тому співвласник має право на отримання таких документів.

ОЦІНКА СУДУ

Як зазначив КГС ВС, оскільки право співвласника на отримання інформації про діяльність ОСББ було порушено, господарські суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог в частині зобов'язання ОСББ надати документи, які не були надані співвласнику.

Разом із тим КГС ВС вважає, що забезпечення прав позивача як члена ОСББ покладено в цілому на юридичну особу, інтереси якої представляє виконавчий орган – правління.

Натомість господарський суд першої інстанції визнав неправомірною бездіяльність ОСББ в особі голови правління, з чим погодився й апеляційний господарський суд, залишивши це рішення без змін.

Із встановлених судами обставин вбачається, що ні голова правління, ні заступник голови правління не виконали свого обов'язку з надання позивачу запитуваних документів у частині задоволених судом вимог.

Згідно зі статтею 18 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» виконання зобов’язань об’єднанням належить до повноважень його правління відповідно до статуту об’єднання.

Для керівництва поточною діяльністю об’єднання обирається правління.

Правління має право приймати рішення з питань діяльності об’єднання, визначених статутом. Правління є виконавчим органом об’єднання і підзвітне загальним зборам.

До компетенції правління належить, зокрема, підготовка кошторису, балансу об’єднання та річного звіту; ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об’єднання (частини 17, 18, 20 статті 10 Закону «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

Створене власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку ОСББ є особою, у володінні та розпорядженні якого перебуває інформація щодо багатоквартирного будинку, в якому його створено, щодо діяльності такого об’єднання.

Отже, законодавством передбачено право співвласників на одержання інформації щодо діяльності створеного ОСББ і реалізація такого права покладена саме на розпорядника такої інформації, тобто на ОСББ в особі його статутних органів.

Виконання покладеного на ОСББ обов’язку з надання передбаченої законом інформації забезпечує саме правління об’єднання у межах своїх повноважень відповідно до визначеної законом компетенції щодо ведення діловодства в об’єднанні.

Таким чином, суди помилково визнали неправомірною бездіяльність ОСББ в особі голови правління, оскільки неодержання співвласником інформації щодо діяльності ОСББ є порушенням його права на отримання інформації зі сторони ОСББ в особі правління. З огляду на викладене КГС ВС оскаржувані постанову та рішення в цій частині змінив.

З повним текстом постанови КГС ВС від 26.03.2026 у cправі № 752/9416/23 можна ознайомитись за посиланням.

