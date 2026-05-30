Які відомості необхідні для державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна

Є перелік відомостей, які обов’язково вносяться до ДРРП.

У Київському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України пояснили, які відомості є необхідними для державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна.

Пункти 29–30 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 1141 визначають перелік відомостей, які обов’язково вносяться до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП)

Щодо об’єкта нерухомого майна до ДРРП:

- адреса об’єкта;

- тип об’єкта; площа;

- кадастровий номер земельної ділянки;

- інші технічні характеристики.

Щодо суб’єкта права:

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

найменування та код ЄДРПОУ юридичної особи;

вид спільної власності та розмір часток співвласників.

Також обов’язково зазначаються відомості про правовстановлюючий документ:

- тип документа;

- серія та номер;

- дата видачі;

- орган або особа, що видала документ.

Відтак, інформація, яку надає БТІ у відповідь на запит державного реєстратора, повинна бути достатньою саме для підтвердження та внесення цих відомостей до ДРРП.

Електронна взаємодія з БТІ

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 509 затверджено Порядок отримання державним реєстратором відомостей про державну реєстрацію права власності, що перебувають у розпорядженні БТІ на паперових носіях під час електронної взаємодії.

Відповідно до цього Порядку уповноважена особа БТІ через ДРРП направляє:

- форму відомостей про державну реєстрацію права власності;

- форму про відсутність державної реєстрації права власності.

Форма про власність повинна містити:

- реєстровий номер та дату реєстрації;

- відомості про власника;

- інформацію про частки співвласників;

- реквізити правовстановлюючого документа.

Передача таких відомостей здійснюється в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи БТІ.

Зазначається, що на даний час не усі підприємства БТІ підключені до такого функціоналу ДРРП.

Вимоги до відповідей на паперові запити

Законодавством не встановлено окремої уніфікованої форми відповіді БТІ на паперовий запит державного реєстратора. Проте відсутність спеціальної форми не означає можливість надання неповної або формальної інформації.

Незалежно від форми взаємодії (електронної чи паперової) відповідь БТІ повинна містити достатні дані для:

- ідентифікації об’єкта нерухомого майна;

- ️встановлення суб’єкта права;

- ️підтвердження факту державної реєстрації права;

- ️встановлення реквізитів правовстановлюючого документа;

- визначення виду права та часток співвласників.

