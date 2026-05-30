Кеті Перрі виграла багаторічну судову битву за маєток у Каліфорнії та отримає понад $3 млн компенсації

18:36, 30 травня 2026
Суд зобов’язав мільйонера Карла Весткотта виплатити співачці Кеті Перрі понад 3 мільйони доларів компенсації за юридичні витрати після поразки у багаторічному спорі.
У США суд Лос-Анджелеса зобов’язав техаського мільйонера Карла Весткотта виплатити понад 3 мільйони доларів судових витрат співачці Кеті Перрі після програшу в багаторічній судовій суперечці щодо продажу маєтку в Каліфорнії, пише People.

28 травня суддя Лос-Анджелеса постановив, що 41-річна виконавиця має право на відшкодування понад 3 мільйонів доларів витрат на адвокатів та майже 345 тисяч доларів судових витрат через свого бізнес-менеджера Берні Гудві.

Ця компенсація додається до раніше присуджених 1,8 мільйона доларів, які команда Перрі отримала після того, як суд у листопаді 2025 року ухвалив рішення не на користь Весткотта.

Суперечка розпочалася майже шість років тому, коли Перрі та її тодішній наречений Орландо Блум у серпні 2020 року придбали у Весткотта маєток у Монтесіто, штат Каліфорнія, за 15 мільйонів доларів. Через кілька днів після укладення угоди бізнесмен спробував скасувати продаж, заявивши про психічну недієздатність. Ще у 2015 році йому було діагностовано хворобу Гантінгтона — генетичне захворювання мозку.

Після цього Весткотт подав позов проти Гудві, однак суд дійшов висновку, що не існує «переконливих доказів» на підтвердження його тверджень. Суддя зазначив, що під час укладення угоди бізнесмен виглядав «послідовним, залученим до процесу, притомним та раціональним».

25 листопада суддя Вищого суду Каліфорнії в окрузі Лос-Анджелес Джозеф Ліпнер визначив, що Перрі належить компенсація у розмірі 1 842 142,84 долара.

Ця сума включає 2,795 мільйона доларів орендної вартості будинку за період затримки завершення угоди — з моменту продажу у вересні 2020 року до березня 2024 року. Водночас із неї було віднято вартість збереженого капіталу у розмірі 1 062 736 доларів та втрачений Весткоттом дохід від відсотків у сумі 149 703 долари.

Після цього команда Перрі вимагала додатково компенсувати 4,5 мільйона доларів за майже 5 тисяч годин юридичної роботи. Проте суддя Ліпнер вважав цю суму «надзвичайно високою для справи такого характеру».

Суд також зазначив, що у межах угоди щодо продажу маєтку за 15 мільйонів доларів Гудві виплатив Весткотту 9 мільйонів доларів та утримав 6 мільйонів доларів із суми покупки. Суд дозволив вирахувати присуджені 1,8 мільйона доларів із залишку коштів.

