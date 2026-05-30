  1. В Україні

Наталія Алюшина завершила повноваження голови НАДС, а Олег Войтович став першим заступником голови Агентства

17:42, 30 травня 2026
Кабінет Міністрів хвалив низку кадрових рішень, зокрема звільнив Наталію Алюшину з посади голови Національного агентства з питань держслужби у зв’язку із завершенням строку повноважень та призначив Олега Войтовича першим заступником голови НАДС.
фото: КМУ
Кабінет Міністрів України на засіданні 30 травня ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, уряд звільнив Наталію Алюшину з посади голови Національного агентства України з питань державної служби у зв’язку із завершенням строку повноважень.

Також було звільнено Олега Войтовича з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України та Юлію Шигореву з посади заступника голови Національної соціальної сервісної служби України.

Водночас Кабмін призначив Олега Войтовича першим заступником голови Національного агентства України з питань державної служби.

Крім того, уряд погодив звільнення Костянтина Кордонського з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області та погодив його призначення на посаду заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

