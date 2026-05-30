  1. В Україні

Борги за газ можуть виникнути навіть після оплати: у Нафтогазі пояснили причину

18:01, 30 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українців попередили про помилку при оплаті газу, яка може призвести до заборгованості.
Борги за газ можуть виникнути навіть після оплати: у Нафтогазі пояснили причину
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Споживачам природного газу рекомендують перевіряти банківські реквізити перед оплатою рахунків, оскільки використання неактуальних даних може призвести до того, що кошти не будуть зараховані належним чином, а на особовому рахунку виникне заборгованість. Про це повідомили у газопостачальній компанії «Нафтогаз України».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Там нагадали, що ще навесні 2026 року були змінені реквізити для здійснення платежів. Більшість банківських установ уже оновили відповідну інформацію у своїх сервісах, однак в окремих випадках клієнти можуть користуватися старими шаблонами платежів.

У Нафтогазі пояснили, що раніше платежі, здійснені за застарілими реквізитами, могли автоматично перенаправлятися на рахунки споживачів. Наразі така можливість відсутня, тому кошти можуть не бути зараховані, що призведе до появи боргу.

Для перевірки стану розрахунків та надходження платежів клієнтам радять використовувати:

  • особистий кабінет споживача на сайті компанії;
  • офіційний чат-бот;
  • мобільний застосунок «Куб».

Актуальні реквізити для оплати газу

У компанії рекомендують видалити старі платіжні шаблони та створити нові із використанням чинних реквізитів:

  • ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»;
  • код ЄДРПОУ — 40121452;
  • рахунок — UA723204780000026006000255925;
  • МФО — 320478;
  • АБ «Укргазбанк».

Споживачам також нагадали про необхідність своєчасної оплати рахунків — до 25 числа кожного місяця. Це дозволить уникнути накопичення заборгованості та інших негативних наслідків, пов’язаних із простроченням платежів.

Крім того, клієнтам рекомендують переходити на електронний формат отримання рахунків. Використання онлайн-сервісів дає можливість оперативно отримувати платіжки та контролювати строки їх оплати.

Для побутових споживачів газу, які обслуговуються Нафтогазом, продовжує діяти тарифний план «Фіксований». Вартість природного газу становить 7,96 грн за кубометр.

Чинна ціна гарантована щонайменше до 30 квітня 2027 року. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна газ комунальні послуги

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Верховний Суд захистив право військовослужбовців на індексацію виплат: скарги військових частин на бюджетні труднощі відхилили

Чи може суд поновити строк на апеляцію через затримку фінансування військової частини.

Штраф за образи посадовців в TikTok — ЄСПЛ висловився про межі свободи слова у соцмережах

ЄСПЛ розглянув скаргу на штраф за контент у соцмережі, який національні суди визнали порушенням громадського порядку та образою посадовців.

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Комітет Верховної Ради допустив 26 кандидатів до перевірок у межах відбору до Вищої ради правосуддя

Комітет Верховної Ради України завершив перевірку документів кандидатів на посади членів ВРП за парламентською квотою та визнав 26 із них такими, що відповідають вимогам закону.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]