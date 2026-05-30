Борги за газ можуть виникнути навіть після оплати: у Нафтогазі пояснили причину

Українців попередили про помилку при оплаті газу, яка може призвести до заборгованості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Споживачам природного газу рекомендують перевіряти банківські реквізити перед оплатою рахунків, оскільки використання неактуальних даних може призвести до того, що кошти не будуть зараховані належним чином, а на особовому рахунку виникне заборгованість. Про це повідомили у газопостачальній компанії «Нафтогаз України».

Там нагадали, що ще навесні 2026 року були змінені реквізити для здійснення платежів. Більшість банківських установ уже оновили відповідну інформацію у своїх сервісах, однак в окремих випадках клієнти можуть користуватися старими шаблонами платежів.

У Нафтогазі пояснили, що раніше платежі, здійснені за застарілими реквізитами, могли автоматично перенаправлятися на рахунки споживачів. Наразі така можливість відсутня, тому кошти можуть не бути зараховані, що призведе до появи боргу.

Для перевірки стану розрахунків та надходження платежів клієнтам радять використовувати:

особистий кабінет споживача на сайті компанії;

офіційний чат-бот;

мобільний застосунок «Куб».

Актуальні реквізити для оплати газу

У компанії рекомендують видалити старі платіжні шаблони та створити нові із використанням чинних реквізитів:

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»;

код ЄДРПОУ — 40121452;

рахунок — UA723204780000026006000255925;

МФО — 320478;

АБ «Укргазбанк».

Споживачам також нагадали про необхідність своєчасної оплати рахунків — до 25 числа кожного місяця. Це дозволить уникнути накопичення заборгованості та інших негативних наслідків, пов’язаних із простроченням платежів.

Крім того, клієнтам рекомендують переходити на електронний формат отримання рахунків. Використання онлайн-сервісів дає можливість оперативно отримувати платіжки та контролювати строки їх оплати.

Для побутових споживачів газу, які обслуговуються Нафтогазом, продовжує діяти тарифний план «Фіксований». Вартість природного газу становить 7,96 грн за кубометр.

Чинна ціна гарантована щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.