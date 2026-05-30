Викинув з вікна 13-річного пса породи тойтер’єр — суд засудив чоловіка до 5 років позбавлення волі

Нетішинський міський суд встановив, що чоловік умисно викинув з вікна сьомого поверху старенького пса, а отримані твариною травми виявилися несумісними з життям.

Нетішинський міський суд Хмельницької області розглянув кримінальне провадження за обвинуваченням чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 299 Кримінального кодексу України. Предметом розгляду була справа щодо жорстокого поводження з собакою породи тойтер’єр, що призвело до загибелі тварини.

Суть справ № 679/255/26

Суд встановив, що обвинувачений, у якого тимчасово перебувала собака породи тойтер’єр, перебуваючи у квартирі на сьомому поверсі багатоквартирного будинку, умисно викинув тварину з відчиненого вікна. Внаслідок падіння з великої висоти собака отримала тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили її загибель. За даними патолого-анатомічного розтину, смерть настала внаслідок розриву внутрішніх органів та внутрішньої кровотечі, викликаних механічними ушкодженнями.

Судом встановлено, що потерпілою твариною була 13-річна собака породи тойтер’єр, яка перебувала під доглядом обвинуваченого.

Обвинувачений вини не визнав та наполягав, що собака самостійно вистрибнула з вікна. Таку ж позицію підтримували його співмешканка та мати. Водночас свідки, які першими виявили травмовану тварину та намагалися надати їй допомогу, повідомили суду про поведінку обвинуваченого після події, його висловлювання щодо собаки та спроби перешкодити наданню допомоги тварині. Суд також дослідив матеріали огляду місця події, результати обшуку квартири, відеозаписи, показання спеціаліста-кінолога, відомості про погодні умови в день події та інші докази.

Позиція та висновки суду

Суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого повністю доведена сукупністю досліджених доказів. Його дії кваліфіковано за частиною третьою статті 299 КК України як жорстоке поводження з твариною, що належить до хребетних, яке призвело до загибелі тварини та було вчинене активним способом.

Суд критично оцінив версію захисту про те, що собака випала з вікна самостійно. Такий висновок обґрунтовано показаннями свідків, які повідомили про висловлювання обвинуваченого після події та його поведінку щодо травмованої тварини, показаннями сусідки про обставини, які передували події, результатами обшуку квартири щодо відстані між ліжком та підвіконням, показаннями кінолога про фізичні можливості собаки похилого віку та наявність у тварин інстинкту самозбереження, а також даними про місце виявлення собаки та погодні умови на момент події. Суд зазначив, що ці докази спростовують версію про випадкове випадіння тварини з вікна.

Водночас суд не погодився з кваліфікацією дій як таких, що були вчинені з особливою жорстокістю. У вироку зазначено, що сторона обвинувачення не надала доказів того, що обвинувачений, бажаючи смерті тварини, одночасно прагнув завдати їй додаткових страждань, які не були необхідними для настання цього наслідку. З огляду на це суд виключив із формулювання обвинувачення посилання на вчинення кримінального правопорушення з особливою жорстокістю (особливо болючим способом) та послався на відповідні правові висновки Верховного Суду.

Окремо суд відхилив доводи прокурора щодо врахування стану алкогольного сп’яніння як обтяжуючої обставини. Суд зазначив, що така обставина не була включена до формулювання обвинувачення в обвинувальному акті, а тому не може враховуватися під час призначення покарання.

При визначенні покарання суд врахував тяжкість злочину, наслідки у вигляді загибелі тварини, відсутність пом’якшуючих та обтяжуючих обставин, а також дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий. Суд дійшов висновку, що виправлення засудженого можливе лише за умови реального відбування покарання.

За результатами розгляду справи суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 299 КК України, та призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено до набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Хмельницького апеляційного суду.

