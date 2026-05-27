Електросамокати та ПДР: де можна їздити, на якій швидкості та за що штрафують до 34 тисяч грн

Які правила ПДР діють для користувачів електросамокатів у 2026 році та що загрожує за їх порушення.

Електросамокати дедалі частіше стають популярним видом транспорту в українських містах. Водночас багато водіїв і пішоходів досі не до кінця розуміють, де саме дозволено їздити на електросамокатах, які правила діють для їхніх користувачів та яка відповідальність передбачена за порушення. Розповідаємо, що варто знати про користування електросамокатами в Україні.

Пересуватися на такому транспорті дозволено у місцях, де це не створює небезпеки для пішоходів та інших учасників руху.

Керувати електросамокатом рекомендується з 14 років.

Зокрема, для руху електросамокатів рекомендується використовувати велосипедні доріжки. Якщо вони відсутні, дозволяється рухатися узбіччям або крайнім правим краєм дороги. Також користуватися електросамокатами можна у парках та спеціальних зонах відпочинку, якщо це не заборонено місцевими правилами.

На тротуарах користувачі електросамокатів повинні надавати перевагу пішоходам та не створювати їм небезпеки. Виїжджати на проїзну частину слід лише у випадках, коли відсутні велодоріжка чи узбіччя, та за умови дотримання правил безпеки дорожнього руху.

Обмеження швидкості

У межах населених пунктів користувачам електросамокатів варто дотримуватися безпечної швидкості руху та враховувати дорожню ситуацію. Більшість сервісів прокату обмежують швидкість електросамокатів до 20–25 км/год. Також водіям не слід перевозити пасажирів та заборонено керувати транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Для безпечного руху електросамокат бажано обладнати світловідбивачами та звуковим сигналом.

За порушення правил дорожнього руху може наставати адміністративна або кримінальна відповідальність — залежно від наслідків порушення. Зокрема, за порушення ПДР можуть накладатися штрафи. Окреме покарання передбачене за керування у стані сп’яніння. Якщо ж унаслідок порушення людина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості або тяжкі травми, винуватцю може загрожувати не лише значний штраф, а й обмеження чи позбавлення волі.

Основні штрафи:

— за окремі порушення ПДР можуть накладатися штрафи від 340 грн;

— за керування у стані сп’яніння штраф може становити від 17 000 до 34 000 грн залежно від обставин;

— у разі травмування людини можлива кримінальна відповідальність

Також ми звертали увагу, що попри притягнення водіїв електросамокатів до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, сервіси прокату фактично продовжують отримувати прибуток без належного рівня відповідальності за можливі ризики.

А ще в Україні зареєстровано петицію із закликом внести зміни до Правил дорожнього руху щодо використання електросамокатів, електровелосипедів та моноколес. Ініціатива пояснюється зростанням кількості ДТП за участю водіїв такого транспорту та необхідністю посилення контролю і відповідальності.

Також пропонується заборонити використання електросамокатів для дітей до 14 років.

Як наголошувала «Судово-юридична газета», стрімке поширення електросамокатів, гіробордів та моноколіс в українських містах створило серйозний виклик для міської інфраструктури, яка не встигає адаптуватися до нових видів транспорту.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

