Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа і Конгресу США через критичну нестачу засобів ППО

16:32, 27 травня 2026
У листі Президент закликав прискорити постачання Patriot і додаткових засобів ППО для України.
Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський надіслав американському президенту Дональду Трампу та Конгресу США листа щодо критичної нестачі систем протиповітряної оборони для України. Про це повідомив радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Як вказує Kyiv Independent, у зверненні Володимир Зеленський попередив про погіршення ситуації із запасами засобів ППО, особливо систем для перехоплення балістичних ракет.

У листі Президент наголосив, що на тлі посилення масованих російських атак Україна дедалі більше залежить від підтримки союзників у сфері ППО. Особливо це стосується американських комплексів Patriot.

«Коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми майже повністю покладаємося на Сполучені Штати», — йдеться у зверненні.

За інформацією видання, українська влада побоюється, що наявних запасів ракет-перехоплювачів Patriot та інших переданих Заходом систем може не вистачити для відбиття нових хвиль атак.

За даними, посол України у США Ольга Стефанішина передасть лист представникам Білого дому, спікеру Палати представників США Майку Джонсону та членам Конгресу.

У документі також йдеться про труднощі із забезпеченням поставок через програму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка дозволяє країнам НАТО фінансувати закупівлю американського озброєння для України.

«Нинішні темпи поставок через програму PURL більше не відповідають реальному рівню загрози, з якою ми стикаємося», — зазначив Зеленський.

Президент України закликав США допомогти із постачанням ракет Patriot PAC-3 та додаткових систем ППО.

У листі Володимир Зеленський наголосив, що українське небо можна захистити. «Більшість російських ракет можна зупинити», — підкреслив Президент України.

