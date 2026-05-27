Голова ВС Станіслав Кравченко заявив про значний обсяг справ в судах про воєнні злочини та злочини проти нацбезпеки

До судів уже надійшло понад три тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко повідомив, що фіксується значний обсяг справ, пов’язаних із воєнними злочинами та злочинами проти основ національної безпеки.

Про це він сказав у межах ІІ Міжнародного форуму адвокатів «Kharkiv Unbreakable 2026», що об’єднав представників правничої спільноти з Харкова, Києва, Львова, Луцька та Ужгорода.

Станіслав Кравченко зазначив, що в умовах повномасштабної війни РФ проти України судова влада виконує особливу місію – не лише ухвалює рішення, а й забезпечує стабільність правового порядку, гарантує безперервність доступу до правосуддя та захист основоположних прав людини.

За його словами, попри надзвичайне навантаження судова система демонструє стійкість, професіоналізм і відданість принципам верховенства права. У 2025 році в судах України перебувало майже 5,8 млн справ і матеріалів, з яких понад 4,6 млн вже розглянуто.

Як зазначає Станіслав Кравченко, фіксується значний обсяг справ, пов’язаних із воєнними злочинами та злочинами проти основ національної безпеки. До судів уже надійшло понад три тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, а їх розгляд дає змогу формувати єдину судову практику та закладати підґрунтя для невідворотності відповідальності винних. Водночас судова система забезпечує розгляд численних спорів щодо відшкодування шкоди, завданої війною, захисту прав внутрішньо переміщених осіб, соціального забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Окрім того, Станіслав Кравченко також наголосив, що, попри складні виклики воєнного часу судова влада не відступає від стратегічного курсу на європейську інтеграцію і Верховний Суд бере активну участь у виконанні зобов’язань України на шляху до членства в Європейському Союзі та відповідає за реалізацію низки позицій у межах переговорного процесу.

Раніше у ККС ВС зазначили, що суди навчилися краще розглядати справи про воєнні злочини, але проблема in absentia залишається.

Окремі суди намагаються застосовувати адаптивні підходи для належного сповіщення обвинувачених, зокрема надсилаючи документи на електронні адреси або використовуючи контакти в соціальних мережах (переважно у справах щодо злочинів проти основ національної безпеки). Проте наразі такі кроки залежать виключно від суб’єктивного розсуду судді та не мають чіткого законодавчого закріплення.

