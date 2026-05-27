Конкурс до ВАКС: троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

17:39, 27 травня 2026
ВККС визначила результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії проводила співбесіди та визначала результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів у межах конкурсу на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

За підсумками засідання 27 травня Комісія оголосила такі рішення:

Чайкін Ігор Борисович - 747,68 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

Мовчан Наталя Володимирівна - 734,32 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

Сікора Катерина Олександрівна - 757,25 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді.

ВККС ВАКС

