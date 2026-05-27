Їхав без мотошолома та був позбавлений права керування: у Києві покарали водія мотоциклу

У столиці мотопатрульні притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.

У Оболонському районі Києва покарали водія мотоциклу Orbit, який їхав без мотошолома.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили водія. Під час перевірки документів було з'ясовано, що він позбавлений права керування за рішенням суду.

Поліцейські відсторонили чоловіка від кермування та винесли на нього постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) КУпАП.

