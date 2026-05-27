Володимир Зеленський: розраховуємо, що перший кластер зможемо відкрити вже у червні

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна повністю готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За його словами, під час розмови обговорили питання зміцненням української ППО, передусім антибалістики.

«Європа має відповідні можливості, і ми говорили про це, зокрема, в межах нашої роботи з ЄС на треку Drone Deal. Дякую, Урсуло, за підтримку цього формату. Важливо, що наші команди активно працюють, і вже є країни, які готові долучатися», - сказав він.

Окремо сторони обговорили шлях України до членства у ЄС.

«Ми повністю готові до відкриття всіх шести переговорних кластерів та розраховуємо, що перший кластер – Fundamentals – зможемо відкрити вже у червні. Так само важливо, щоб якнайшвидше надійшов перший транш із європейського пакету підтримки. Є дата – сподіваємося, що все вдасться реалізувати саме так, як ми домовилися», - додав Зеленський.

