ВККС рекомендує відрядити двох суддів до Шевченківського райсуду Києва

Двох суддів рекомендували відрядити до Шевченківського райсуду Києва строком на один рік.

В засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів 27 травня розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження до Шевченківського районного суду міста Києва строком на один рік:

судді Роменського міськрайонного суду Сумської області Цвєлодуб Ганни Олександрівни ;

; судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області Шевченко Ірини Миколаївни.

