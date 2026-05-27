Верховний Суд дозволив повідомляти про збори кооперативу по телефону

Повідомлення члена кооперативу про проведення загальних зборів не обов’язково має здійснюватися письмово, якщо статут кооперативу передбачає альтернативний спосіб інформування, зокрема телефонний зв’язок – КГС ВС.

Повідомлення члена кооперативу про дату, час і місце проведення загальних зборів не обов’язково має здійснюватися виключно письмово, якщо статут кооперативу передбачає альтернативний спосіб інформування, зокрема телефонний зв’язок. При цьому відсутність письмового підтвердження такого повідомлення не є безумовною підставою для визнання рішень зборів недійсними, якщо факт повідомлення доведений іншими належними і допустимими доказами.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати недійсним рішення загальних зборів обслуговуючого кооперативу в частині його виключення зі складу членів, посилаючись на те, що його не було належним чином повідомлено про проведення зборів, а також на відсутність підстав для такого виключення.

Судами встановлено, що правління кооперативу після інциденту між членами кооперативу ініціювало проведення позачергових загальних зборів, на яких було розглянуто питання про виключення позивача. За результатами голосування більшість членів кооперативу підтримала це рішення.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову, дійшовши висновку, що позивач був обізнаний про проведення зборів, збори були правомочними, а підстави для виключення відповідали статуту кооперативу.

Переглядаючи справу, Верховний Суд зауважив, що законодавство не визначає конкретного способу повідомлення членів кооперативу про загальні збори, а тому такий порядок може бути встановлений статутом. У цьому випадку статут прямо передбачав можливість повідомлення членів кооперативу про позачергові збори шляхом персонального телефонного інформування.

Суд встановив, що керівник кооперативу здійснював телефонні дзвінки позивачу напередодні зборів, що підтверджується даними оператора мобільного зв’язку, а також іншими доказами, зокрема інформацією щодо використання телефонного номера та обізнаністю членів сім’ї позивача про проведення зборів.

Верховний Суд наголосив, що факт повідомлення особи може підтверджуватися сукупністю доказів, а не виключно письмовими документами, і вважається доведеним, якщо надані докази є більш вірогідними, ніж ті, що подані на спростування.

З огляду на встановлені обставини Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій про те, що позивач був належним чином повідомлений про проведення загальних зборів, а отже підстав для визнання рішення недійсним немає.

Постанова КГС ВС від 3 лютого 2026 року у справі № 925/1498/24.

