  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд дозволив повідомляти про збори кооперативу по телефону

18:51, 27 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Повідомлення члена кооперативу про проведення загальних зборів не обов’язково має здійснюватися письмово, якщо статут кооперативу передбачає альтернативний спосіб інформування, зокрема телефонний зв’язок – КГС ВС.
Верховний Суд дозволив повідомляти про збори кооперативу по телефону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повідомлення члена кооперативу про дату, час і місце проведення загальних зборів не обов’язково має здійснюватися виключно письмово, якщо статут кооперативу передбачає альтернативний спосіб інформування, зокрема телефонний зв’язок. При цьому відсутність письмового підтвердження такого повідомлення не є безумовною підставою для визнання рішень зборів недійсними, якщо факт повідомлення доведений іншими належними і допустимими доказами.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати недійсним рішення загальних зборів обслуговуючого кооперативу в частині його виключення зі складу членів, посилаючись на те, що його не було належним чином повідомлено про проведення зборів, а також на відсутність підстав для такого виключення.

Судами встановлено, що правління кооперативу після інциденту між членами кооперативу ініціювало проведення позачергових загальних зборів, на яких було розглянуто питання про виключення позивача. За результатами голосування більшість членів кооперативу підтримала це рішення.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову, дійшовши висновку, що позивач був обізнаний про проведення зборів, збори були правомочними, а підстави для виключення відповідали статуту кооперативу.

Переглядаючи справу, Верховний Суд зауважив, що законодавство не визначає конкретного способу повідомлення членів кооперативу про загальні збори, а тому такий порядок може бути встановлений статутом. У цьому випадку статут прямо передбачав можливість повідомлення членів кооперативу про позачергові збори шляхом персонального телефонного інформування.

Суд встановив, що керівник кооперативу здійснював телефонні дзвінки позивачу напередодні зборів, що підтверджується даними оператора мобільного зв’язку, а також іншими доказами, зокрема інформацією щодо використання телефонного номера та обізнаністю членів сім’ї позивача про проведення зборів.

Верховний Суд наголосив, що факт повідомлення особи може підтверджуватися сукупністю доказів, а не виключно письмовими документами, і вважається доведеним, якщо надані докази є більш вірогідними, ніж ті, що подані на спростування.

З огляду на встановлені обставини Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій про те, що позивач був належним чином повідомлений про проведення загальних зборів, а отже підстав для визнання рішення недійсним немає.

Постанова КГС ВС від 3 лютого 2026 року у справі № 925/1498/24.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика КГС ВС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ДПС виключила ФОП з реєстру платників єдиного податку: Верховний Суд поставив рішення на паузу

Чи може податкова служба перевести бізнес зі спрощеної на загальну систему, нарахувавши 18% ПДФО та 20% ПДВ за минулі періоди.

ЄСПЛ не побачив дискримінації у різних правилах лікарняних для самозайнятих і найманих працівників

ЄСПЛ визнав допустимими різні підходи до соцстрахування самозайнятих і працівників у справі про компенсацію непрацездатності.

У Фонді гарантування вкладів збільшать склад ради до 7 осіб і запровадять конкурс на посаду директора

Парламент пропонує перезапустити управління Фондом гарантування вкладів із новими правилами контролю та відбору керівництва.

Виконавцям заборонили стягувати єдине житло військових, але без поширення на осіб в СЗЧ

Зміни до законодавства зобов’язують нотаріусів, банки та органи МВС перевіряти статус особи в Реєстрі боржників перед будь-якою важливою дією.

Верховний Суд вирішив, що обвинувачення у колабораціонізмі не можна будувати лише на Telegram-публікаціях

ВС підтвердив, що самих публікацій у Telegram-каналах недостатньо для обвинувального вироку за колабораційну діяльність.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]