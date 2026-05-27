Коли обов’язково потрібно проходити ВЛК: правила для тих, хто має бронь або відстрочку.

Питання проходження військово-лікарської комісії часто виникає у людей, які мають відстрочку або бронювання і намагаються зрозуміти, чи потрібно їм у такому разі проходити медичний огляд. На практиці все залежить не лише від самого статусу, а й від підстави виклику, виду документа та конкретної ситуації у військовому обліку. Саме тому важливо розмежовувати загальні правила, винятки та обов’язкові випадки проходження ВЛК.

Що таке ВЛК

Військово-лікарська комісія (ВЛК) — це система лікарських комісій, які проводять медичний огляд і визначають придатність особи до військової служби за станом здоров’я.

Під час воєнного стану ВЛК є ключовим етапом у процесі мобілізації та кадрового забезпечення Сил оборони України. Вона не займається лікуванням і не проводить повноцінної діагностики — її функція полягає виключно у визначенні актуальної придатності до служби.

Окремого закону про військово-лікарські комісії не існує. Їхня діяльність регулюється низкою нормативних актів, зокрема Положенням про військово-лікарську експертизу у ЗСУ, законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і «Про військовий обов’язок і військову службу», а також постановою Кабінету Міністрів №560. Додатково застосовуються основи законодавства про охорону здоров’я та відповідні медичні стандарти.

Хто зобов’язаний проходити ВЛК

У період воєнного стану медичний огляд ВЛК проходять військовозобов’язані, які отримали повістку або направлення від ТЦК та СП, а також ті, хто підлягає повторному огляду після попередніх висновків щодо обмеженої придатності. Окремо огляд проходять особи, які укладають контракт на проходження військової служби.

Військовослужбовці проходять ВЛК у випадках, коли потрібно переглянути стан їхнього здоров’я, зокрема після поранення або зміни медичних показників.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь або відстрочка

Наявність бронювання або оформленої відстрочки загалом означає, що військовозобов’язаний не підлягає обов’язковому направленню на ВЛК у звичайному порядку. Водночас існують винятки, коли медичний огляд усе ж може бути потрібним.

Зокрема, це стосується випадків, коли особа укладає контракт на військову службу, або має чинні попередні висновки ВЛК зі статусом обмеженої придатності без проходження повторного огляду. Також людина може пройти ВЛК за власним бажанням, якщо хоче оновити свій медичний статус.

Направлення на ВЛК та його значення

Проходження ВЛК завжди здійснюється лише за наявності направлення. Його видають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, центри рекрутингу ЗСУ або командири військових частин у разі діючих військовослужбовців.

Окремо передбачено можливість отримати електронне направлення через застосунок «Резерв+». У такому випадку користувач подає запит у сервісі, після чого документ формується в електронному вигляді без необхідності особистого звернення до ТЦК.

Як проходить ВЛК

Медичний огляд передбачає комплексну перевірку стану здоров’я. Зазвичай він починається з базових аналізів і збору медичних документів, які можуть підтвердити наявні захворювання або попередні діагнози.

Після цього особа проходить огляд у профільних лікарів — терапевта, хірурга, невролога, психіатра, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога та дерматолога. За потреби можуть призначатися додаткові обстеження, зокрема інструментальна діагностика або стаціонарне обстеження.

Де проводиться ВЛК

Для військовозобов’язаних комісії працюють при територіальних центрах комплектування на базі цивільних медичних закладів. Військовослужбовці проходять огляд у гарнізонних або госпітальних ВЛК, які розміщені у військових медичних установах. У складних випадках комісія може виїжджати безпосередньо до місця лікування.

Строки та дія висновку

Базовий медичний огляд зазвичай триває до шести днів, а у випадках додаткових досліджень — до 14 днів. Висновок ВЛК для військовозобов’язаних під час воєнного стану діє протягом одного року.

Рішення ВЛК

За результатами огляду комісія визначає ступінь придатності до військової служби. Це може бути повна придатність, придатність із певними обмеженнями, тимчасова непридатність із подальшим переоглядом або повна непридатність до служби.

Оскарження рішень ВЛК

Якщо особа не погоджується з висновком, спочатку застосовується досудовий порядок: подається скарга з медичними документами до вищої ВЛК протягом 30 днів. У разі необхідності призначається повторний огляд і ухвалюється нове рішення.

Якщо це не дає результату, питання може бути передане до суду. Суд перевіряє не медичну оцінку, а дотримання процедури — склад комісії, повноту обстеження, строки та правильність оформлення документів.

Відмова від проходження ВЛК

Відмова від проходження ВЛК без поважних причин вважається порушенням правил військового обліку. Це може тягнути за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу, а також інші наслідки, зокрема внесення даних до реєстрів обліку та можливі обмеження у разі систематичного ухилення.

Поважними причинами можуть бути документально підтверджена хвороба, смерть близького родича або обставини непереборної сили, що унеможливлюють явку.

Висновок

Бронювання або відстрочка зазвичай звільняють від обов’язкового проходження ВЛК, однак не виключають окремих випадків, коли медичний огляд все ж необхідний. Йдеться про контрактну службу, повторні медичні огляди або добровільне проходження ВЛК за ініціативою особи.

