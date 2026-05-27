В Україні можуть переглянути обмеження виплат родинам зниклих безвісти військових

Петиція проти обмеження виплат сім’ям зниклих безвісти військових набрала 25 тисяч підписів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні петиція з вимогою переглянути норми закону №13646 щодо обмеження виплат сім’ям військовослужбовців, які зникли безвісти, зібрала необхідні 25 тисяч підписів і тепер має бути розглянута Кабінетом міністрів.

Автори звернення виступають проти встановлення єдиного максимального розміру грошового забезпечення для таких родин та наголошують, що соціальні гарантії для сімей захисників не повинні скорочуватися або залежати від тривалості невизначеного статусу військового.

У петиції №41/009257-26еп також міститься заклик зберегти чинні пільги й виплати, надати офіційні роз’яснення щодо застосування нових норм до випадків зникнення безвісти до набрання законом чинності, а також провести відкриті консультації за участю родин військових.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада підтримала законопроєкт № 13646 щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Документ передбачає низку гарантій для громадян, які проходять військову службу. Ухвалені зміни передбачають збереження робочого місця та посади за працівниками, які були призвані або направлені на військову службу. Трудові гарантії діятимуть на весь період служби.

Крім того, передбачено виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.