  1. Законодавство

Військовим гарантують збереження роботи та зарахування служби до стажу — рішення Ради

12:37, 25 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рада ухвалила законопроєкт № 13646 про посилення соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей.
Військовим гарантують збереження роботи та зарахування служби до стажу — рішення Ради
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада підтримала законороєкт № 13646 щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає низку гарантій для громадян, які проходять військову службу.

Ухвалені зміни передбачають збереження робочого місця та посади за працівниками, які були призвані або направлені на військову службу. Трудові гарантії діятимуть на весь період служби.

Крім того, передбачено виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки.

Також закон уточнює питання соціального захисту та пенсійних прав: час проходження військової служби зараховуватиметься до трудового стажу.

Основні положення Закону:

  • Збереження робочого місця та зарплати - працівники, які призвані або направлені на військову службу, зберігають своє місце роботи та посаду на час служби.
  • Грошова компенсація - за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки виплачується компенсація.
  • Соціальний захист і пенсійні права - час служби зараховується до стажу роботи, страховий стаж та вислуга років для пенсій і пільг.
  • Матеріальна підтримка сімей - члени сімей військовослужбовців мають переважне право на працевлаштування, грошову допомогу при переїзді, оплату лікарняних і одноразову допомогу у разі загибелі чи поранення військовослужбовця.
  • Додаткові гарантії для військовослужбовців, звільнених з полону або інтернованих - збереження виплат, матеріальна допомога під час лікування, компенсації за тривалий стаціонарний догляд.
  • Порядок надання допомоги при пораненнях та загибелі - встановлено максимальні розміри одноразових виплат (до 15 млн грн) та порядок їх нарахування для військових і служб цивільного захисту.
  • Закон комплексно посилює соціальні гарантії та трудові права військових і членів їх сімей під час воєнного стану та особливих періодів, забезпечуючи їхню фінансову стабільність і захист від втрати роботи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України військові

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]