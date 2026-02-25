Військовим гарантують збереження роботи та зарахування служби до стажу — рішення Ради

Рада ухвалила законопроєкт № 13646 про посилення соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей.

Верховна Рада підтримала законороєкт № 13646 щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Документ передбачає низку гарантій для громадян, які проходять військову службу.

Ухвалені зміни передбачають збереження робочого місця та посади за працівниками, які були призвані або направлені на військову службу. Трудові гарантії діятимуть на весь період служби.

Крім того, передбачено виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки.

Також закон уточнює питання соціального захисту та пенсійних прав: час проходження військової служби зараховуватиметься до трудового стажу.

Основні положення Закону:

Збереження робочого місця та зарплати - працівники, які призвані або направлені на військову службу, зберігають своє місце роботи та посаду на час служби.

- працівники, які призвані або направлені на військову службу, зберігають своє місце роботи та посаду на час служби. Грошова компенсація - за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки виплачується компенсація.

- за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки виплачується компенсація. Соціальний захист і пенсійні права - час служби зараховується до стажу роботи, страховий стаж та вислуга років для пенсій і пільг.

- час служби зараховується до стажу роботи, страховий стаж та вислуга років для пенсій і пільг. Матеріальна підтримка сімей - члени сімей військовослужбовців мають переважне право на працевлаштування, грошову допомогу при переїзді, оплату лікарняних і одноразову допомогу у разі загибелі чи поранення військовослужбовця.

- члени сімей військовослужбовців мають переважне право на працевлаштування, грошову допомогу при переїзді, оплату лікарняних і одноразову допомогу у разі загибелі чи поранення військовослужбовця. Додаткові гарантії для військовослужбовців, звільнених з полону або інтернованих - збереження виплат, матеріальна допомога під час лікування, компенсації за тривалий стаціонарний догляд.

- збереження виплат, матеріальна допомога під час лікування, компенсації за тривалий стаціонарний догляд. Порядок надання допомоги при пораненнях та загибелі - встановлено максимальні розміри одноразових виплат (до 15 млн грн) та порядок їх нарахування для військових і служб цивільного захисту.

- встановлено максимальні розміри одноразових виплат (до 15 млн грн) та порядок їх нарахування для військових і служб цивільного захисту. Закон комплексно посилює соціальні гарантії та трудові права військових і членів їх сімей під час воєнного стану та особливих періодів, забезпечуючи їхню фінансову стабільність і захист від втрати роботи.

