У Києві чоловіку повідомили про підозру за фіктивне працевлаштування та зняття з розшуку військовозобов’язаного

16:41, 17 березня 2026
Підозрюваний за 6000$ допоміг чоловіку отримати бронювання через фіктивну роботу.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
У Києві прокуратура повідомила про підозру уродженцю Одеської області, який за 6000 доларів США допоміг зняти з військового обліку киянина та фіктивно його працевлаштувати для отримання бронювання. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний пообіцяв оновити дані військового в системі «Оберіг» та зняти його зі статусу «у розшуку» без особистої присутності чоловіка. Крім того, йому обіцяли фіктивне працевлаштування на підприємстві з критично важливим статусом для ЗСУ.

Документи клієнта були взяті в роботу у жовтні 2025 року після оплати 6000 доларів. У грудні військовозобов’язаному надіслали документ, що свідчив про працевлаштування, а у лютому його попросили оновити застосунок «Резерв+» для відображення бронювання.

Водночас чоловік отримав повідомлення про необхідність сплати 36 тис. гривень податків за фіктивну роботу з листопада до січня 2026 року, а з моменту бронювання щомісячний платіж становив уже 40 тис. гривень. Усі кошти перераховували на картку підозрюваного.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Наразі триває встановлення інших осіб, які могли бути фіктивно працевлаштовані на підприємство задля бронювання.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Кожне сьоме рішення в загальних судах оприлюднено несвоєчасно: статистика ЄДРСР

Дослідження показників роботи судів доводить: судова система потребує негайної оптимізації навантаження та кадрового наповнення для подолання затримок внесення судових рішень до реєстру.

Дорожня карта верховенства права: 529 кроків України до членства в Євросоюзі

Брюссель передав фінальні умови за всіма переговорними кластерами, але успіх України залежить від виконання Основ процесу вступу до ЄС

Нові строки, електронні звіти та оцінка пулів: уряд оновив методику оцінки майна

Нові правила визначають порядок оцінки санкційних активів, приватизаційних пулів та впроваджують електронні звіти оцінювачів.

Україна отримала фінальні кластери ЄС, але є прогалини у судовій реформі та антикорупційній системі

Україна має повний пакет вимог для вступу до Європейського Союзу.

Військові-пенсіонери отримуватимуть пенсії з інвалідності довічно – законопроєкт

Законопроєкт визначає порядок встановлення інвалідності та виплати пенсій по інвалідності для військовослужбовців та учасників громадських протестів.

