У Києві чоловіку повідомили про підозру за фіктивне працевлаштування та зняття з розшуку військовозобов’язаного

Підозрюваний за 6000$ допоміг чоловіку отримати бронювання через фіктивну роботу.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві прокуратура повідомила про підозру уродженцю Одеської області, який за 6000 доларів США допоміг зняти з військового обліку киянина та фіктивно його працевлаштувати для отримання бронювання. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний пообіцяв оновити дані військового в системі «Оберіг» та зняти його зі статусу «у розшуку» без особистої присутності чоловіка. Крім того, йому обіцяли фіктивне працевлаштування на підприємстві з критично важливим статусом для ЗСУ.

Документи клієнта були взяті в роботу у жовтні 2025 року після оплати 6000 доларів. У грудні військовозобов’язаному надіслали документ, що свідчив про працевлаштування, а у лютому його попросили оновити застосунок «Резерв+» для відображення бронювання.

Водночас чоловік отримав повідомлення про необхідність сплати 36 тис. гривень податків за фіктивну роботу з листопада до січня 2026 року, а з моменту бронювання щомісячний платіж становив уже 40 тис. гривень. Усі кошти перераховували на картку підозрюваного.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Наразі триває встановлення інших осіб, які могли бути фіктивно працевлаштовані на підприємство задля бронювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.