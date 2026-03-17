В Киеве мужчине сообщили о подозрении в фиктивном трудоустройстве и снятии с розыска военнообязанного

Подозреваемый за 6000 долларов США помог мужчине получить броню через фиктивную работу.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве прокуратура сообщила о подозрении уроженцу Одесской области, который за 6000 долларов США помог снять с воинского учета киевлянина и фиктивно его трудоустроить для получения бронирования. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый пообещал обновить данные военнообязанного в системе «Оберег» и снять его со статуса «в розыске» без личного присутствия мужчины. Кроме того, ему обещали фиктивное трудоустройство на предприятии с критически важным статусом для ВСУ.

Документы клиента были приняты в работу в октябре 2025 года после оплаты 6000 долларов. В декабре военнообязанному прислали документ, свидетельствующий о трудоустройстве, а в феврале его попросили обновить приложение «Резерв+» для отображения бронирования.

В то же время мужчина получил уведомление о необходимости уплаты 36 тыс. гривен налогов за фиктивную работу с ноября по январь 2026 года, а с момента бронирования ежемесячный платеж составлял уже 40 тыс. гривен. Все средства перечислялись на карту подозреваемого.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается установление других лиц, которые могли быть фиктивно трудоустроены на предприятие для бронирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.