Водитель Mercedes, который 5 июня совершил смертельное ДТП в Киеве, имел 39 нарушений ПДД — патрульная полиция

Большинство нарушений касались превышения скорости, только в 2025 году водитель Mercedes нарушал правила 18 раз.

фото: патрульная полиция

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в Киеве начато досудебное расследование по факту смертельного ДТП на Чоколовском бульваре, в результате которого погибли четыре человека, среди них — 12-летний мальчик. По данным правоохранителей, 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался на значительной скорости, не справился с управлением и въехал в подземный переход, где находились люди.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что за автомобилем Mercedes-Benz C300 зафиксировано 39 нарушений Правил дорожного движения. Подавляющее большинство из них касалось превышения скорости, причём только в течение прошлого года было зафиксировано 18 таких случаев. Кроме того, в марте 2026 года этот автомобиль уже попадал в ДТП без пострадавших.

В связи с трагедией Белошицкий поднял вопрос эффективности действующей системы ответственности за систематические нарушения ПДД. По его словам, штраф в размере 340 гривен не всегда способен предотвратить повторные нарушения со стороны водителей, которые регулярно пренебрегают правилами дорожного движения.

Он отметил, что во многих странах мира наряду со штрафами действуют дополнительные механизмы реагирования на систематически опасное поведение водителей. Такие инструменты позволяют государству своевременно выявлять лиц, представляющих повышенную угрозу для других участников дорожного движения, и проверять их способность в дальнейшем управлять транспортными средствами.

По мнению представителя патрульной полиции, после трагедии на Чоколовском бульваре и многочисленных других ДТП Украине также стоит рассмотреть возможность внедрения подобных механизмов.

Алексей Белошицкий привёл статистику нарушений на дорогах: с 1 января по 5 июня 2026 года подразделения Национальной полиции зафиксировали 1 055 432 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Кроме того, патрульные полицейские вынесли ещё 1 730 364 постановления за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Напомним, что правоохранители задержали 49-летнего водителя автомобиля Mercedes. В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.