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Смертельное ДТП в Киеве на Чоколовском бульваре: водитель находится под конвоем, ему готовят подозрение

10:37, 6 июня 2026
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Правоохранители задержали 49-летнего водителя автомобиля Mercedes, который 5 июня совершил смертельное ДТП в Киеве.
Смертельное ДТП в Киеве на Чоколовском бульваре: водитель находится под конвоем, ему готовят подозрение
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В Киеве правоохранители задержали в процессуальном порядке 49-летнего водителя автомобиля Mercedes, который 5 июня совершил смертельное ДТП на Чоколовском бульваре. В настоящее время мужчина находится под конвоем. Об этом сообщили в полиции.

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По факту аварии следователи полиции Киева при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких человек.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.

Напомним, 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Херсонской области, двигался на большой скорости, не справился с управлением и въехал в подземный переход, где находились люди.

В результате наезда погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 лет. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые находятся в больнице.

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полиция ДТП Киев

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