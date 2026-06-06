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Смертельна ДТП у Києві на Чоколівському бульварі: водій перебуває під конвоєм, йому готують підозру

10:37, 6 червня 2026
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Правоохоронці затримали 49-річного водія автомобіля Mercedes, який 5 червня скоїв смертельну ДТП у Києві.
Смертельна ДТП у Києві на Чоколівському бульварі: водій перебуває під конвоєм, йому готують підозру
фото: поліція
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У Києві правоохоронці затримали у процесуальному порядку 49-річного водія автомобіля Mercedes, який 5 червня скоїв смертельну ДТП на Чоколівському бульварі. Наразі чоловік перебуває під конвоєм. Про це повідомили у поліції.

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За фактом аварії слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонської області, рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням та в’їхав у підземний перехід, де перебували люди.

Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.

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поліція ДТП Київ

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