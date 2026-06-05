За фактом ДТП на Чоколівському бульварі у Києві розпочато розслідування – серед загиблих 12-річний хлопчик

Попередньо встановлено, що чоловік неодноразово перевищував швидкість та був учасником кількох дорожньо-транспортних пригод.

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У Києві розпочато досудове розслідування за фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі, внаслідок якої загинули четверо людей, серед яких 12-річний хлопець.

Як розповіли в Офісі Генпрокурора, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонської області, рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням та в’їхав у підземний перехід, де перебували люди.

У результаті аварії на місці загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Водія з понівеченого автомобіля деблокували рятувальники. Наразі він перебуває у лікарні.

Попередньо встановлено, що чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він був учасником чотирьох дорожньо-транспортних пригод, дві з яких сталися цього року.

За фактом смертельної ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

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