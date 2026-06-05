По факту ДТП на Чоколовском бульваре в Киеве начато расследование — среди погибших 12-летний мальчик

Предварительно установлено, что мужчина неоднократно превышал скорость и был участником нескольких дорожно-транспортных происшествий.

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В Киеве начато досудебное расследование по факту смертельного ДТП на Чоколовском бульваре, в результате которого погибли четыре человека, среди которых 12-летний мальчик.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Херсонской области, двигался на большой скорости, не справился с управлением и въехал в подземный переход, где находились люди.

В результате аварии на месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Еще трое человек получили травмы различной степени тяжести.

Водителя из искореженного автомобиля деблокировали спасатели. Сейчас он находится в больнице.

Предварительно установлено, что мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Также он был участником четырех дорожно-транспортных происшествий, два из которых произошли в этом году.

По факту смертельного ДТП начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

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