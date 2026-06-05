«Не вижу смысла встречаться» — Путин ответил на письмо Зеленского

Глава Кремля заявил, что ознакомился с предложением Президента Украины о личной встрече, но не видит в ней смысла до достижения договоренностей по поводу войны.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо Путину, в котором предложил встретиться и «закончить войну». Глава Кремля Владимир Путин сообщил, что ознакомился с открытым письмом президента Украины Владимира Зеленского, однако заявил об отсутствии смысла в личной встрече. Также он повторил требования России о завершении войны и заявил о намерении добиваться так называемой «денацификации» Украины.

Во время Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что прочитал открытое письмо Владимира Зеленского, которое ему показал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В то же время Путин прямо заявил, что сам не видит смысла в личной встрече с президентом Украины.

«Не вижу смысла нам встречаться, смысл украинской стороны — остановить наше наступление, а нам нужны договоренности. До встречи с Зеленским нужно найти решение по урегулированию конфликта», — сказал он.

Российский президент заявил, что Россия будет продолжать добиваться так называемой «денацификации Украины». По его словам, боевые действия завершатся после достижения Россией целей, которые она определила для себя.

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