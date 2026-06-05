Путин отказался от переговоров в Европе по Украине

Путин заявил, что европейские государства не могут выступать в качестве нейтральных посредников в процессе урегулирования войны.

Фото: Bloomberg

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Глава Кремля Владимир Путин отверг идею привлечения европейских лидеров к переговорам о прекращении войны в Украине и заявил, что ориентируется на якобы достигнутую мирную договоренность с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания со ссылкой на неназванных чиновников, возможность участия европейских стран в переговорном процессе обсуждали представители Германии, Франции и Великобритании. Они также согласовывали свои подходы с украинской стороной.

В то же время Путин настаивал, что якобы достиг компромиссной договоренности с Трампом во время встречи в Анкоридже. Он также заявил, что роль Европы в прекращении войны должна заключаться не в поставках вооружений Украине, а в попытках убедить Киев согласиться на компромиссы, о которых говорит Москва.

Российский президент также публично отверг возможность того, что страны ЕС могут выступать посредниками в переговорах. Во время встречи с иностранными СМИ в Санкт-Петербурге он заявил, что европейские государства не могут быть нейтральными.

Напомним, 4 июня Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо Путину, в котором предложил встретиться и «закончить войну».

Президент США Дональд Трамп заявил, что «было бы замечательно, если бы они встретились».

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