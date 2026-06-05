Путін відмовився від переговорів в Європі щодо України

Путін заявив, що європейські держави не можуть виступати нейтральними посередниками у процесі врегулювання війни.

Фото: Bloomberg

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Очільник Кремля Володимир Путін відкинув ідею залучення європейських лідерів до переговорів щодо припинення війни в Україні та заявив, що орієнтується на нібито досягнуту мирну домовленість із президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, з посиланням на неназваних посадовців, можливість участі європейських країн у переговорному процесі обговорювали представники Німеччини, Франції та Великої Британії. Вони також узгоджували свої підходи з українською стороною.

Водночас Путін наполіг, що нібито досяг компромісної домовленості з Трампом під час зустрічі в Анкориджі. Він також заявив, що роль Європи у припиненні війни має полягати не у постачанні озброєнь Україні, а у спробах переконати Київ погодитися на компроміси, про які говорить Москва.

Російський президент також публічно відкинув можливість того, що країни ЄС можуть виступати посередниками у переговорах. Під час зустрічі з іноземними ЗМІ в Санкт-Петербурзі він заявив, що європейські держави не можуть бути нейтральними.

Нагадаємо, 4 червня Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну, в якому запропонував зустрітися та «закінчити війну».

Президент США Дональд Трамп заявив, що «було б чудово, якби вони зустрілися».

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