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«Було б чудово, якби вони зустрілися»: Трамп відреагував на лист Зеленського до Путіна

08:30, 5 червня 2026
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Трамп заявив, що США «багато зробили» для цієї зустрічі та назвав Зеленського та Путіна «дуже хорошими людьми» з «двох неймовірних країн».
«Було б чудово, якби вони зустрілися»: Трамп відреагував на лист Зеленського до Путіна
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп заявив, що радий можливій зустрічі Президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна для обговорення завершення війни в Україні. Про це стало відомо з трансляції Білого дому 4 червня.

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Журналісти запитали у Трампа: як він ставиться до ідеї зустрічі двох лідерів? Преса натякнула, що таке рішення Зеленського може бути викликано тим, що Штати зараз зайняті війною в Ірані.

«Я думаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити. Завершіть це», — сказав Трамп журналістам.

Президент США додав, що Америка, на його думку, «багато зробила» для цієї зустрічі та назвав Зеленського та Путіна «дуже хорошими людьми» з «двох неймовірних країн». Американський лідер сказав, що прагне «певних поступок» від Росії та Україні та вважає, що вони підуть на них.

Також Трамп заявив, що Україна «не протрималася б і один-два дні» без наданого ним обладнання та зусиль американської армії.

Нагадаємо, 4 червня Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну, в якому запропонував зустрітися та «закінчити війну».

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США росія путін Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

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