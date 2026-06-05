Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на 9 млрд доларів

Законопроєкт також передбачає санкції проти Росії.

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Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні та масштабні санкції проти Росії. Підсумок - 226 проти 195, пише AP.

Законопроєкт вдалося винести на голосування завдяки процедурі «discharge petition» - 218 підписів обійшли керівництво Палати, яке блокувало розгляд документа.

Законопроєкт передбачає понад 1 мільярд доларів прямої допомоги Україні на безпеку та відновлення та ще 8 мільярдів доларів у вигляді оборонних позик. Також документ передбачає масштабні санкції проти ключових секторів російської економіки.

Посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина назвала голосування «важливим кроком вперед» і сказала, що воно відображає незмінну підтримку Конгресом оборони України. Виступаючи після голосування, вона застерегла від того, щоб вважати, що законодавча битва завершена.

«Давайте робити крок за кроком», – сказала Стефанішина Радіо Свобода. «Дійсно важливо на секунду зупинитися й подякувати понад 220 членам Палати представників, які сьогодні забезпечили підтримку України», – додала вона.

Далі пакет перейде до Сенату. Щоб набути чинності, «Закон про підтримку України» має бути внесений на розгляд, поставлений на голосування, ухвалений верхньою палатою, а потім направлений на підпис президенту США.

Очікується, що найближчими тижнями прихильники законодавства зосередяться на формуванні двопартійної підтримки й залученні співавторів у Сенаті, щоб посилити тиск на керівництво Сенату з метою просування цього пакету. При цьому перспективи ухвалення законопроєкту залишаються невизначеними в Сенаті, контрольованому республіканцями, де керівництво в основному дотримується позиції президента Дональда Трампа щодо санкцій проти Росії, зазначає Радіо Свобода.

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