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Україна офіційно передасть лист від Зеленського Путіну через дипломатичні канали — Сибіга

21:59, 4 червня 2026
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Україна передасть Путіну лист від Володимира Зеленського із пропозиціями щодо завершення війни через дипломатичні канали, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.
Україна офіційно передасть лист від Зеленського Путіну через дипломатичні канали — Сибіга
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна офіційно передає через дипломатичні канали відкритий лист Президента України Володимира Зеленського до Путіна з пропозиціями щодо завершення війни.

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За словами глави МЗС, документ містить «серйозну та вагому пропозицію» щодо досягнення миру, а також передбачає конкретні та здійсненні кроки для припинення бойових дій.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що очікують змістовної відповіді на українську пропозицію. За словами Сибіги, настав час завершити війну та обрати шлях до миру.

«Ми очікуємо змістовної відповіді на цю пропозицію. Настав час завершити цю війну. Настав час обрати мир», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, у відкритому листі Путіну Володимир Зеленський запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні для обговорення завершення війни, заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів, обміну полоненими за принципом «всіх на всіх».

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рф МЗС путін Україна Володимир Зеленський Андрій Сибіга

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