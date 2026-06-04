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Украина официально передаст письмо от Зеленского Путину через дипломатические каналы — Сибига

21:59, 4 июня 2026
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Украина передаст Путину письмо от Владимира Зеленского с предложениями по завершению войны через дипломатические каналы, сообщил глава МИД Андрей Сибига.
Украина официально передаст письмо от Зеленского Путину через дипломатические каналы — Сибига
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина официально передает через дипломатические каналы открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского Путину с предложениями по завершению войны.

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По словам главы МИД, документ содержит «серьезное и весомое предложение» по достижению мира, а также предусматривает конкретные и предпринятые шаги по прекращению боевых действий.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что ожидают содержательного ответа на украинское предложение. По словам Сибиги, пора завершить войну и выбрать путь к миру.

«Мы ожидаем содержательного ответа на это предложение. Пора завершить эту войну. Пора выбрать мир», – подчеркнул министр.

Напомним, в открытом письме Путину Владимир Зеленский предложил провести личную встречу в нейтральной стране для обсуждения завершения войны, заявил о готовности Украины к полному прекращению огня на время переговоров, обмену пленными по принципу «всех на всех».

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рф МИД путин Украина Владимир Зеленский Андрей Сибига

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