Зеленский написал открытое письмо Путину: предложил личную встречу в нейтральной стране для завершения войны

Владимир Зеленский предложил провести личную встречу в нейтральной стране для обсуждения завершения войны, заявил о готовности Украины к полному прекращению огня на время переговоров, обмену пленными по принципу «всех на всех».

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Офис Президента опубликовал письмо Президента Украины Владимира Зеленского Путину. В обращении Зеленский предложил провести личную встречу в нейтральной стране для обсуждения путей завершения войны, призвал к полному прекращению огня на время переговоров и изложил видение Украины относительно достижения справедливого и длительного мира.

Зеленский выразил готовность к обмену пленными по принципу «всех на всех» и поиску долгосрочных гарантий безопасности при участии международных партнеров.

Ниже приводим текст письма:

«Когда вы более 26 лет назад возглавили Россию, многие в Украине относились к вам положительно. Так было. Это уже в прошлом.

Сейчас абсолютное большинство украинцев положительно воспринимает то, что наши дальнобойные дроны посетили открытие вашего форума в Петербурге, преодолев расстояние более чем в 1000 километров. Как вы хорошо знаете, это расстояние не является пределом наших возможностей.

26 лет вашей власти полностью изменили повестку дня в отношениях между Украиной и Россией. От обсуждений товарооборота и других гражданских вопросов наши народы перешли к тематике исключительно попаданий и потерь.

Почти половину из ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины.

Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором — войной без реальной причины. Именно так это запомнит история.

Это время могло бы пройти совсем иначе.

Мы часто слышим, что война вас устраивает. Конечно, не в тех случаях, когда речь идет о безопасности вашей резиденции на Валдае или парада в Москве. Ваша собственная жизнь для вас ценна.

Но сейчас мы все видим, что это наконец перестает устраивать россиян — то, что война приносит все больше негатива России.

Им не нравятся наши дроны и ракеты.

Им не нравится дефицит бензина и постоянный рост цен.

Им не нравятся постоянные запреты.

Им не нравится ваше намерение устроить вторую волну мобилизации, чтобы расширить войну на другое направление в Украине или направить ее против каких-либо еще стран — соседей России.

Им не нравится, что вашей войне не видно конца.

Да, вы еще до сих пор можете заставлять россиян так существовать.

Но ваши ресурсы существенно сокращаются.

У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет. Мы будем делать все, чтобы мир об этом позаботился.

Как вы сами говорите, «надо все посчитать».

Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в Украине в мае. Это снова более 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы удерживаем именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видеоподтверждение — это не голословно.

Мы знаем, что в ваших потерях на фронте 63 процента — это убитые, и только 37 процентов — раненые. В XXI веке армии не могут позволять себе такого баланса. В дальнейшем доля убитых вырастет.

Не то чтобы мы в Украине переживали о россиянах. После всего, что принесла в Украину ваша война.

Но я забочусь об украинцах.

Мы теряем своих людей, и каждая наша потеря причиняет нам боль. И даже когда уровень украинских потерь составляет один к пяти или один к шести по сравнению с российскими потерями, это все равно имеет большое значение.

Как имеет значение и то, что вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, прежде всего Донецкой области. Вы не захватите ее и в этом году.

Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны неизмеримо лучше. Мы хотим этого достичь.

Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.

Многие не верили, что Украина продержится столько времени в обороне.

Вы не верили. И те, кто вам советовал, тоже не верили. Это было ошибкой.

Вы не ожидали полномасштабного сопротивления со стороны Украины и не прогнозировали, что все зайдет так далеко. Но мы все здесь — на пятом году полномасштабного столкновения.

Не бойтесь выйти из войны — это главное, что сейчас от вас требуется.

Украина сохраняет независимость. И сохранит. Несмотря на любые другие прогнозы.

Мы объединили многих в мире на защиту Украины и против вас. Мы нашли оружие и финансы.

Мы получаем поддержку, вы — санкции. И так будет продолжаться, пока не будет справедливости для Украины, которой мы хотим и которая может быть достигнута.

Мы не позволим добиться успеха тем, кто пытается убедить вас, что санкции против России будут ощутимо ослаблены и что поддержка Украины будет ощутимо сокращена без существенных изменений в вашей позиции относительно Украины. Пример Орбана демонстрирует, каким позором заканчивают те, кто выбирает помогать России в войне против нас.

Украина прошла тяжелые зимы, когда вы пытались уничтожить нашу энергетику. Мы выстояли, и даже во тьме стойкость украинцев сохранилась.

Мы перенесли войну на вашу территорию, и вы бы не справились с этим без помощи Северной Кореи. Вы первый правитель России, который был вынужден обращаться за помощью в Пхеньян.

И сегодня вы полностью зависите от Китая — тоже впервые в истории России.

Вы рассчитывали, что украинцам не хватит сил защитить себя, но теперь наши ребята помогают строить защиту нашим партнерам на Ближнем Востоке и в Заливе.

Вы надеялись на внутреннюю смуту в Украине, но это против вас взбунтовались ваши же военные формирования. 23 июня будет очередная годовщина, и замалчивание не сотрет из истории этот факт.

И это сейчас на вас смотрят с очевидной усталостью ваши же чиновники, бизнесмены и пропагандисты. Мир это видит.

У мира нет усталости от Украины, на которую вы долго рассчитывали. А вот от России есть усталость даже у тех в глобальном мире, кто помогает вам обходить санкции и поддерживать экономику на плаву.

Вы не можете этого не замечать. После 26 лет старость начала брать свое. Чем дальше, тем большей будет усталость и от вас.

Мы видели документы разведки, что вы сейчас рассматриваете планы войны еще и на 2027 и 2028 годы. Также мы знаем, что вы надеетесь, что баллистика сделает для вас то, чего не сделало все остальное. Вы хотите втянуть в войну еще больше Беларусь, и сейчас мы вынуждены готовиться еще и к этому. Мы видим, что вы разыгрываете какую-то партию с Приднестровьем. Ваши пропагандисты угрожают так или иначе всем соседям России. Действительно ли вы хотите пройти через все это?

Выбор сейчас за вами.

Довольно войны.

Украина предлагает закончить эту войну.

Нужно сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны.

Мы видим, что Соединенные Штаты уделяют все свое внимание вопросу Ирана, и неправильно просто ждать, когда в их внимании очередь дойдет до войны в Европе.

Украина предлагает закончить войну в формате между нами и вами.

Я предлагаю вам встречу.

Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я якобы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего.

Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны Арабского мира — многие могут и хотят принять эту встречу.

Именно лидеры решают ключевые вопросы — так было и будет всегда.

Я предлагаю определить четкую дату встречи.

Мы слышали, что вам пообещали на Аляске решение каких-то вопросов, касающихся Украины и Европы. Но вы видите, что украинские и европейские вопросы решаются не в Анкоридже.

К начатому между нами двустороннему треку могут присоединиться другие определенные участники.

Поскольку война продолжается в Европе, и нам в Украине нужны гарантии безопасности, и вы для себя хотите гарантий безопасности, логичным представляется участие тех, кто действительно может выступить гарантами.

Мы считаем, что участие Европы необходимо — тех, кто действительно имеет способность влиять на ситуацию.

Мы считаем, что Соединенные Штаты должны быть в процессе, и это то, что может определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в нашей части мира.

У нас уже был опыт многих договоров с Россией и Минских соглашений, которые не сработали. Поэтому необходимо найти прежде всего наши двусторонние ответы на существующие вопросы и не прятаться от сложных вопросов за какими-либо формулировками, техническими группами или потерей времени в челночной дипломатии.

Своей войной вы навсегда разделили Украину и Россию.

Линия фронта сейчас — это линия, с которой должна начаться дипломатия.

Украина готова полностью прекратить огонь — на время, пока будут продолжаться переговоры. И это стандартная практика, которую подтверждают сейчас и обстоятельства вокруг Ирана. Попытка установить реальную тишину — это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальным прекращением огня, если вы этого захотите.

Вы знаете, что мониторинг прекращения огня по линии остановки могут обеспечить Соединенные Штаты.

Украина готова к обмену военнопленными по принципу «всех на всех», и это может стать хорошим прологом к окончанию войны.

Нужно сделать серьезные шаги для возвращения гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

Нужно определить, каким будет будущее для всех следующих поколений украинцев и россиян.

Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит.

Но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование — не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят перемены.

Мы можем работать на такую усталость.

Вы можете остановить свою войну.

Вечная память всем, чьи жизни были отняты этой войной».

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