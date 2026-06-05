Супруги пенсионеров администрировали Viber-группу о передвижении ТЦК: суд вынес приговор

В Черкасской области наказали пенсионеров, которые через Viber сообщали о местах пребывания ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черкасский районный суд Черкасской области вынес приговор по уголовному производству в отношении двух жителей Черкасского района, которых обвиняли в создании препятствий законной деятельности Вооружённых Сил Украины в особый период по предварительному сговору группы лиц. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела и позиция обвиняемых

Судом установлено, что обвиняемые — супружеская пара пенсионеров — администрировали Viber-группу «Перебування поліції». В течение января 2026 года в этой группе систематически размещалась информация о местах пребывания и маршрутах передвижения военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время проведения мероприятий по оповещению граждан. Для передачи таких сведений участники группы использовали как прямые сообщения, так и условные обозначения, в частности названия погодных явлений, цвета и графические символы.

Как установил суд, обвиняемые обеспечивали постоянное функционирование группы, осуществляли её администрирование, контролировали содержание сообщений и сознательно допускали распространение информации, которая позволяла лицам призывного возраста избегать мест проведения мобилизационных мероприятий. В результате такая деятельность создавала препятствия для выполнения задач по ведению воинского учёта, определению мобилизационного ресурса государства и комплектованию Вооружённых Сил Украины в условиях военного положения.

В судебном заседании оба обвиняемых полностью признали свою вину, подтвердили изложенные в обвинительном акте обстоятельства, искренне раскаялись и способствовали раскрытию уголовного правонарушения. Учитывая, что фактические обстоятельства никем не оспаривались, дело было рассмотрено в упрощённом порядке без исследования всего объёма доказательств.

Выводы суда и назначенное наказание

Суд признал доказанным, что действия обвиняемых были умышленными и направленными на создание препятствий законной деятельности Вооружённых Сил Украины в особый период. Определяющее значение для выводов суда имели признание вины самими обвиняемыми, материалы досудебного расследования относительно администрирования группы и содержания распространённых сообщений, а также другие собранные доказательства, подтвердившие систематический характер такой деятельности.

Назначая наказание, суд учёл характер и степень тяжести уголовного правонарушения, положительные характеристики обвиняемых, их возраст, отсутствие судимостей, искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Приговором суда каждому из обвиняемых назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Вместе с тем суд применил положения статьи 75 Уголовного кодекса Украины и освободил их от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок.

Данное дело имеет общественное значение, поскольку касается обеспечения надлежащего функционирования механизмов мобилизации в условиях военного положения и ответственности за действия, которые могут создавать препятствия деятельности Вооружённых Сил Украины.

Решение суда ещё раз подчёркивает, что распространение информации, способствующей уклонению от исполнения воинской обязанности или препятствующей работе военных формирований, может иметь уголовно-правовые последствия. Приговор вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.