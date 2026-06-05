Подружжя пенсіонерів адмініструвало Viber-групу про пересування ТЦК: суд виніс вирок

На Черкащині покарали пенсіонерів, які через Viber повідомляли про місця перебування ТЦК.

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Черкаський районний суд Черкаської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні стосовно двох мешканців Черкаського району, яких обвинувачували у створенні перешкод законній діяльності Збройних Сил України в особливий період за попередньою змовою. Про це повідомили у суді.

Обставини справи та позиція обвинувачених

Судом встановлено, що обвинувачені — подружжя пенсіонерів — адміністрували Viber-групу «Перебування поліції». Упродовж січня 2026 року в цій групі систематично розміщувалася інформація про місця перебування та маршрути пересування військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час проведення заходів оповіщення громадян. Для передачі таких відомостей учасники групи використовували як прямі повідомлення, так і умовні позначення, зокрема назви погодних явищ, кольори та графічні символи.

Як встановив суд, обвинувачені забезпечували постійне функціонування групи, здійснювали її адміністрування, контролювали зміст повідомлень та свідомо допускали поширення інформації, яка давала можливість особам призовного віку уникати місць проведення мобілізаційних заходів. У результаті така діяльність створювала перешкоди для виконання завдань із ведення військового обліку, встановлення мобілізаційного ресурсу держави та комплектування Збройних Сил України в умовах воєнного стану.

У судовому засіданні обидва обвинувачені повністю визнали свою вину, підтвердили викладені в обвинувальному акті обставини, щиро розкаялися та сприяли розкриттю кримінального правопорушення. З огляду на те, що фактичні обставини ніким не оспорювалися, справа була розглянута у спрощеному порядку без дослідження всього обсягу доказів.

Висновки суду та призначене покарання

Суд визнав доведеним, що дії обвинувачених були умисними та спрямованими на створення перешкод законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Визначальне значення для висновків суду мали визнання вини самими обвинуваченими, матеріали досудового розслідування щодо адміністрування групи та змісту поширених повідомлень, а також інші зібрані докази, які підтвердили систематичний характер такої діяльності.

Призначаючи покарання, суд врахував характер і ступінь тяжкості кримінального правопорушення, позитивні характеристики обвинувачених, їхній вік, відсутність судимостей, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обставин, які б обтяжували покарання, суд не встановив.

Вироком суду кожному з обвинувачених призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Разом з тим суд застосував положення статті 75 Кримінального кодексу України та звільнив їх від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк.

Ця справа має суспільне значення, оскільки стосується забезпечення належного функціонування механізмів мобілізації в умовах воєнного стану та відповідальності за дії, які можуть створювати перешкоди діяльності Збройних Сил України.

Рішення суду ще раз підкреслює, що поширення інформації, яка сприяє ухиленню від виконання військового обов’язку або перешкоджає роботі військових формувань, може мати кримінально-правові наслідки. Вирок набрав законної сили.

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