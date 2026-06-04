Зеленський заявив про прогрес у переговорах щодо вступу України до ЄС

Володимир Зеленський заявив про прогрес у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу та повідомив, що Україна розраховує вже у червні отримати кошти з погодженого пакета підтримки ЄС обсягом 90 млрд євро.

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Президент Володимир Зеленський повідомив про позитивну динаміку у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу та висловив сподівання на початок надходження коштів із європейського пакета підтримки вже найближчим часом. Також він зазначив, що Україна підтримує постійний діалог із міжнародними партнерами для прискорення процесу євроінтеграції.

Президент заявив, що Україна розраховує вже у червні отримати фінансування в межах погодженого пакета підтримки Європейського Союзу на 90 млрд євро.

За його словами, уряд активно працює над тим, щоб усі необхідні процедури були завершені якнайшвидше, а кошти почали надходити та використовуватися для потреб оборони, забезпечення стійкості держави та підтримки громадян.

«Активно працюємо з урядом, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Ми билися за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб уже зараз, в літній час, кошти запрацювали на Україну – на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу нашим людям – українцям. І це буде», — заявив Володимир Зеленський.

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