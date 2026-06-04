Оксен Лісовий найближчим часом залишить посаду міністра освіти
20:51, 4 червня 2026
Міністр освіти Оксен Лісовий невдовзі залишить посаду, яку обіймає з березня 2023 року.
фото: Оксен Лісовий/Фейсбук
Як стало відомо «Судово-юридичній газеті» з власних джерел, Оксен Лісовий найближчим часом піде з посади очільника Міністерства освіти і науки України.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила Оксена Лісового міністром освіти 21 березня 2023 року.
Раніше Оксен Лісовий заявляв, що не отримував жодної інформації щодо можливого звільнення з посади та не мав відповідних розмов про це.
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